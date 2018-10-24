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Известная телеведущая Ирена Понарошку родила второго ребенка

Ирена Понарошку, являющаяся известной телеведущей, родила второго ребенка. Мама и младенец чувствуют себя хорошо. Друзья, а также поклонники поздравляют телеведущую с рождением малыша.

Известная телеведущая Ирена Понарошку родила второго ребенка


О беременности знаменитости стало известно ещё в середине августа. Тогда поклонники начали замечать, что она перестала показывать свою стройную фигуру. звезда всё чаще предпочитала облачаться в одежду свободного кроя, при этом стала реже выкладывать в микроблог снимки в полный рост. Вскоре знаменитость рассекретила интересное свое положение в рамках программы «Вечерний Ургант». Ирена Понарошку скрывала свою беременность до восьмого месяца. На данном сроке она просто не могла уже прятать округлившийся живот.

Ведущая восемь лет находится замужем, считая свой брак счастливым. В декабре 2010 г. она вышла замуж за музыканта Александра Глухова. У супругов в 2011 году родился сын Серафим. Телеведущая в микроблоге часто со своими поклонниками делится секретами воспитания сына, поднимая вопросы, которые касаются материнства.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:44

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