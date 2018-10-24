Министр труда Максим Топилин назвал темпы роста зарплат беспрецедентными





По словам министра, в текущем году рост заработных плат в реальном и номинальном выражении составит около 11 процентов. За последнее время в стране на 1,1 миллиона сократилось число людей, которые получали меньше прожиточного минимума. Если в первом полугодии прошлого года людей с доходами ниже прожиточного минимума в России насчитывалось 21,1 миллиона, то в первом полугодии текущего года — 20 миллионов. Топилин отметил, что этого удалось достичь впервые после кризиса в экономике. Также министр сообщил сенаторам, что в 2021 году произойдет пересмотр состава потребительской корзины.Согласно данным статистики, за период с января по сентября текущего года реальные доходы россиян увеличились на 1,7 процента. Размер среднемесячной зарплаты составил 42,2 тысячи рублей и с начала года показатель вырос на 11,1 процента. Реальная заработная плата выросла на 8,4 процента.