Ученые: У жителей больших городов быстрее портится психика





Исследования, проведенные психологами, показывают, что большой город делает его обитателя злым и равнодушным к бедам окружающих его людей. Глава исследовательской группы Майкл Маккалоу рассказал, что человек склонен к поведению, которое формирует его карму, то есть не делать зла, и оно к тебе не вернется. Однако мегаполис стирает такие понятия и делает людей отчужденными, не способными увидеть в толпе себе подобного.Что касается жителей в деревнях и ПГТ, то соц опрос показывает, что процент счастливых людей среди них выше. Они открыты к общению, их психика более стабильна и не испорчена.