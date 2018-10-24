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Ученые: У жителей больших городов быстрее портится психика

Американские ученые решили выяснить, как мегаполисы влияют на психику человека и выяснили, что большое количество населения делает человека антисоциальным. Те, кто живет далеко от «муравейников» более сострадательные и психически здоровее.
Ученые: У жителей больших городов быстрее портится психика

Исследования, проведенные психологами, показывают, что большой город делает его обитателя злым и равнодушным к бедам окружающих его людей. Глава исследовательской группы Майкл Маккалоу рассказал, что человек склонен к поведению, которое формирует его карму, то есть не делать зла, и оно к тебе не вернется. Однако мегаполис стирает такие понятия и делает людей отчужденными, не способными увидеть в толпе себе подобного.

Что касается жителей в деревнях и ПГТ, то соц опрос показывает, что процент счастливых людей среди них выше. Они открыты к общению, их психика более стабильна и не испорчена.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 22:00

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