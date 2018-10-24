Андрей Черкасов сменил Ксению Бородину на Острове любви





Поклонники был уверены в том, что за две недели теледива наведет порядок на Сейшелах и эфиры смотреть станет гораздо интереснее, но не тут-то было. Оказалось, что Ксения прилетела всего на 5 дней и сейчас ее место на Островах занял Андрей Черкасов.Молодой человек прибыл вместе со своей избранницей Кристиной Ослиной, а значит задержится в тропиках больше, чем обычно.Пока возлюбленные не давали никаких комментариев по поводу своего местонахождении, однако на своих страницах в социальной сети Instagram они уже во всю публикуют Stories с Сейшельских островов, а это значит лишь то, что слухи о том, что Черкасов сменил Бородину на Острове любви правдивы, и ближайшие несколько недель зрителям придется смотреть на то, как мужчина будет вести Лобные и тэты в эфирах «Дом-2. Остров любви».Напомним, что Андрей и Кристина, несмотря на то, что живут вместе несколько лет, до сих пор официально не зарегистрировали свои отношения. Недавно ведущий даже давал по этому поводу интервью, в котором заявил, что пока на первом месте у него карьера, но вскоре все изменится и у них с Ослиной будет красивая свадьба, а потом появятся и дети.