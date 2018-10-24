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Motorola выпустила комплекты для домашнего ремонта смартфонов

Разработчики компании Motorola выпустили комплекты для домашнего ремонта смартфонов. Подобные наборы можно приобрести на официальном сайте производителя.

Motorola выпустила комплекты для домашнего ремонта смартфонов


На данный момент открыты продажи комплекта для самостоятельной замены батареи, который стоит 35 — 40 долларов, или инструменты для замены дисплея за 75 — 200 долларов в зависимости от модификации. Комплект состоит из фирменной запчасти и все необходимые инструменты для вскрытия корпуса устройства — отвертку, пинцет, присоску для отсоединения дисплея и приспособления из пластика для работы с защелками. В интернет-магазине инструменты продаются лишь для старых моделей, такие как Droid Turbo 2 и Moto Z Force. Для новых смартфонов комплекты не продаются.

Отметим, что стоимость самой запчасти без инструментов обойдется на 5 долларов дешевле. В пресс-службе Motorolla заявили, что стали первыми в мире, которые предоставляют своим клиентам подобную услугу.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:53

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