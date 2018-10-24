Motorola выпустила комплекты для домашнего ремонта смартфонов





На данный момент открыты продажи комплекта для самостоятельной замены батареи, который стоит 35 — 40 долларов, или инструменты для замены дисплея за 75 — 200 долларов в зависимости от модификации. Комплект состоит из фирменной запчасти и все необходимые инструменты для вскрытия корпуса устройства — отвертку, пинцет, присоску для отсоединения дисплея и приспособления из пластика для работы с защелками. В интернет-магазине инструменты продаются лишь для старых моделей, такие как Droid Turbo 2 и Moto Z Force. Для новых смартфонов комплекты не продаются.Отметим, что стоимость самой запчасти без инструментов обойдется на 5 долларов дешевле. В пресс-службе Motorolla заявили, что стали первыми в мире, которые предоставляют своим клиентам подобную услугу.