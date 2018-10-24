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Ученые: Внимательность помогает получить удовольствие от любой работы

Ученые заявили, что внимательность помогает получить удовольствие от любой работы. В новом эксперименте взяли участие 60 сотрудников офисов, проходившие параллельно 6-недельные семинары, посвященные теме осознанности.

Ученые: Внимательность помогает получить удовольствие от любой работы


Специалисты сосредоточились на внимательности, способной делать акцент непосредственно на настоящем моменте, при этом, не отвлекаясь на различные критические суждения. Из результатов исследования следует, что программа обучения была очень полезной. Она улучшила самооценку сотрудников, увеличив в разы их удовлетворенность работой, включая также нормализацию эмоционального состояния. Осознанность обучения людей на рабочем месте улучшила баланс психологического характера между личной жизнью и работой. Согласно предположению экспертов, она учит людей быть более терпимыми, а также менее обеспокоенными своим будущим. Человек в сосредоточенном состоянии приходит к пониманию, что он меньше энергии и времени вложит в поставленные задачи, различающиеся по сложности, срокам и области.

Индивид в долгосрочной перспективе благодаря настойчивости и терпению может достичь больших высот. Учёные выяснили, что внимательность позволяет человеческому мозгу работать намного эффективнее, при этом замедляя старение на генетическом уровне. В данном случае исследователи рекомендуют работодателям приложить усилия для увеличения удовлетворенности сотрудников своей работой, прибегнув к программе обучения, что является долгосрочной стоящей инвестицией. Таким образом, учёные сделали вывод, что осознанность увеличивает удовлетворенность работой, влияя при этом на эмоциональную устойчивость, а также рациональное мышление. В итоге влияние также оказывается на качество жизни.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:40

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