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Андрей Малахов поделился архивным фото в Instagram

Андрей Малахов в соцсети Instagram поделился с поклонниками снимком архивной газетной публикации. Статья в издании относится к восьмидесятым годам прошедшего века, когда ведущий был юным корреспондентом при издании «Кировский рабочий».

Андрей Малахов поделился архивным фото в Instagram


Снимок за три часа собрал свыше 27 тысяч отметок «Мне нравится» и более 320 комментариев. Фанаты отметили, что Андрей Малахов «всегда настоящий». Некоторые подчеркнули, что у ведущего та же улыбка. По словам фолловеров, Андрей Николаевич - молодец, потому что все его проекты становятся успешными.

Многие попросили знаменитость не рассказывать в своих шоу о маргиналах, так как от таких тем телепередач их уже «тошнит». Однако истинные поклонники считают, что Андрей Малахов талантливый ведущий, а хейтерам предложили чаще переключать каналы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:40

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