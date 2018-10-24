Андрей Малахов поделился архивным фото в Instagram

Снимок за три часа собрал свыше 27 тысяч отметок «Мне нравится» и более 320 комментариев. Фанаты отметили, что Андрей Малахов «всегда настоящий». Некоторые подчеркнули, что у ведущего та же улыбка. По словам фолловеров, Андрей Николаевич - молодец, потому что все его проекты становятся успешными.Многие попросили знаменитость не рассказывать в своих шоу о маргиналах, так как от таких тем телепередач их уже «тошнит». Однако истинные поклонники считают, что Андрей Малахов талантливый ведущий, а хейтерам предложили чаще переключать каналы.