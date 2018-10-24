Эксперты IT-индустрии составили ТОП-3 новинок от Xiaomi 2019 года





На первом месте рейтинга оказался будущий флагманский смартфон Xiaomi Mi 7. Официальный анонс устройства произошел несколько месяцев назад. На данный момент в Сети есть лишь инсайдерская информация об устройстве. По предварительным данным, гаджет будет внешне похож на iPhone X — в верхней части панели расположится «монобровь», которая будет меньше, чем у смартфона от «купертиновцев». Также на рынок выйдет более продвинутая версия устройства Xiaomi Mi 7 Plus, которая будет оснащена большим дисплеем и более емким аккумулятором. Оба устройства получат защиту от пыли, влаги и внешних повреждений согласно требований стандарта IP68. Смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 845 и графического адаптера Adreno 540. Объем оперативной памяти составит 6 гигабайт, а постоянной — 32 или 64 гигабайта в зависимости от модификации.Второе место рейтинга досталось смартфону Xiaomi Mi Max 2. Гаджет поступит в продажу в начале следующего года. Он получит дисплей диагональю 6,9 дюйма разрешением 2160х1080 пикселей. Гаджет будет работать на базе процессора Kryo 260, вместе с которым планируется устанавливать графический адаптер Adreno 509. Операционная система - Android 7.1.1 с фирменной оболочкой MIUI 9.6.3.0. Некоторые эксперты уже протестировали смартфон и называют его слабым местом аккумулятор малой емкости, который не предназначен для такого большого экрана. По предварительной информации, стоимость Xiaomi Mi Max 2 составит 21 тысяча рублей.«Бронзу» рейтинга получил Xiaomi Redmi Note 6, работающий на базе современного процессора Qualcomm Snapdragon 636, 6 гигабайт оперативной памяти и 32 гигабайтами постоянной. Дисплей получит диагональ 6,2 дюйма. По внешнему виду устройство практически ничем не будет отличаться от других моделей серии Redmi. Операционная система - Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой MIUI 9. Цена гаджета на российском рынке составит около 19 тысяч рублей.