Эксперты IT-индустрии составили ТОП-3 новинок от Xiaomi 2019 года
Эксперты IT-индустрии составили список из ТОП-3 новинок от китайской компании Xiaomi, которые выйдут на рынок в 2019 году. В список попали смартфоны, являющиеся продолжением известных серий, и абсолютно новые модели.
На первом месте рейтинга оказался будущий флагманский смартфон Xiaomi Mi 7. Официальный анонс устройства произошел несколько месяцев назад. На данный момент в Сети есть лишь инсайдерская информация об устройстве. По предварительным данным, гаджет будет внешне похож на iPhone X — в верхней части панели расположится «монобровь», которая будет меньше, чем у смартфона от «купертиновцев». Также на рынок выйдет более продвинутая версия устройства Xiaomi Mi 7 Plus, которая будет оснащена большим дисплеем и более емким аккумулятором. Оба устройства получат защиту от пыли, влаги и внешних повреждений согласно требований стандарта IP68. Смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 845 и графического адаптера Adreno 540. Объем оперативной памяти составит 6 гигабайт, а постоянной — 32 или 64 гигабайта в зависимости от модификации.
Второе место рейтинга досталось смартфону Xiaomi Mi Max 2. Гаджет поступит в продажу в начале следующего года. Он получит дисплей диагональю 6,9 дюйма разрешением 2160х1080 пикселей. Гаджет будет работать на базе процессора Kryo 260, вместе с которым планируется устанавливать графический адаптер Adreno 509. Операционная система - Android 7.1.1 с фирменной оболочкой MIUI 9.6.3.0. Некоторые эксперты уже протестировали смартфон и называют его слабым местом аккумулятор малой емкости, который не предназначен для такого большого экрана. По предварительной информации, стоимость Xiaomi Mi Max 2 составит 21 тысяча рублей.
«Бронзу» рейтинга получил Xiaomi Redmi Note 6, работающий на базе современного процессора Qualcomm Snapdragon 636, 6 гигабайт оперативной памяти и 32 гигабайтами постоянной. Дисплей получит диагональ 6,2 дюйма. По внешнему виду устройство практически ничем не будет отличаться от других моделей серии Redmi. Операционная система - Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой MIUI 9. Цена гаджета на российском рынке составит около 19 тысяч рублей.
На первом месте рейтинга оказался будущий флагманский смартфон Xiaomi Mi 7. Официальный анонс устройства произошел несколько месяцев назад. На данный момент в Сети есть лишь инсайдерская информация об устройстве. По предварительным данным, гаджет будет внешне похож на iPhone X — в верхней части панели расположится «монобровь», которая будет меньше, чем у смартфона от «купертиновцев». Также на рынок выйдет более продвинутая версия устройства Xiaomi Mi 7 Plus, которая будет оснащена большим дисплеем и более емким аккумулятором. Оба устройства получат защиту от пыли, влаги и внешних повреждений согласно требований стандарта IP68. Смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 845 и графического адаптера Adreno 540. Объем оперативной памяти составит 6 гигабайт, а постоянной — 32 или 64 гигабайта в зависимости от модификации.
Второе место рейтинга досталось смартфону Xiaomi Mi Max 2. Гаджет поступит в продажу в начале следующего года. Он получит дисплей диагональю 6,9 дюйма разрешением 2160х1080 пикселей. Гаджет будет работать на базе процессора Kryo 260, вместе с которым планируется устанавливать графический адаптер Adreno 509. Операционная система - Android 7.1.1 с фирменной оболочкой MIUI 9.6.3.0. Некоторые эксперты уже протестировали смартфон и называют его слабым местом аккумулятор малой емкости, который не предназначен для такого большого экрана. По предварительной информации, стоимость Xiaomi Mi Max 2 составит 21 тысяча рублей.
«Бронзу» рейтинга получил Xiaomi Redmi Note 6, работающий на базе современного процессора Qualcomm Snapdragon 636, 6 гигабайт оперативной памяти и 32 гигабайтами постоянной. Дисплей получит диагональ 6,2 дюйма. По внешнему виду устройство практически ничем не будет отличаться от других моделей серии Redmi. Операционная система - Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой MIUI 9. Цена гаджета на российском рынке составит около 19 тысяч рублей.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:00