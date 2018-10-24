АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 74.86 USD 65.31
Курс валют на 24.10.2018

Эксперты IT-индустрии составили ТОП-3 новинок от Xiaomi 2019 года

Эксперты IT-индустрии составили список из ТОП-3 новинок от китайской компании Xiaomi, которые выйдут на рынок в 2019 году. В список попали смартфоны, являющиеся продолжением известных серий, и абсолютно новые модели.

Эксперты IT-индустрии составили ТОП-3 новинок от Xiaomi 2019 года


На первом месте рейтинга оказался будущий флагманский смартфон Xiaomi Mi 7. Официальный анонс устройства произошел несколько месяцев назад. На данный момент в Сети есть лишь инсайдерская информация об устройстве. По предварительным данным, гаджет будет внешне похож на iPhone X — в верхней части панели расположится «монобровь», которая будет меньше, чем у смартфона от «купертиновцев». Также на рынок выйдет более продвинутая версия устройства Xiaomi Mi 7 Plus, которая будет оснащена большим дисплеем и более емким аккумулятором. Оба устройства получат защиту от пыли, влаги и внешних повреждений согласно требований стандарта IP68. Смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 845 и графического адаптера Adreno 540. Объем оперативной памяти составит 6 гигабайт, а постоянной — 32 или 64 гигабайта в зависимости от модификации.

Второе место рейтинга досталось смартфону Xiaomi Mi Max 2. Гаджет поступит в продажу в начале следующего года. Он получит дисплей диагональю 6,9 дюйма разрешением 2160х1080 пикселей. Гаджет будет работать на базе процессора Kryo 260, вместе с которым планируется устанавливать графический адаптер Adreno 509. Операционная система - Android 7.1.1 с фирменной оболочкой MIUI 9.6.3.0. Некоторые эксперты уже протестировали смартфон и называют его слабым местом аккумулятор малой емкости, который не предназначен для такого большого экрана. По предварительной информации, стоимость Xiaomi Mi Max 2 составит 21 тысяча рублей.

«Бронзу» рейтинга получил Xiaomi Redmi Note 6, работающий на базе современного процессора Qualcomm Snapdragon 636, 6 гигабайт оперативной памяти и 32 гигабайтами постоянной. Дисплей получит диагональ 6,2 дюйма. По внешнему виду устройство практически ничем не будет отличаться от других моделей серии Redmi. Операционная система - Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой MIUI 9. Цена гаджета на российском рынке составит около 19 тысяч рублей.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Клинтон и Обаме прислали посылку со взрывчаткой
Эксперты IT-индустрии составили ТОП-3 новинок от
Владимир Познер рассказал о понятии слова
Известная телеведущая Ирена Понарошку родила
Андрей Малахов поделился архивным фото в Instagram
Приемный сын Сергея Зверева нашел общий язык с
Андрей Черкасов сменил Ксению Бородину на Острове
Новый Lexus ES седьмой генерации имеет цифровые
Татьяна Арнтгольц рассказала о неадекватных
К 2019 году Сбербанк сделает все банкоматы
Алла Пугачева посетила показ Валентина Юдашкина в
Анастасия Ендальцева выжила с Острова любви Ирину
Ученые создали «умную» панель, отталкивающую
В Москве синоптики рекомендуют водителям
Ученые: Стимуляция тета-ритма мозга с помощью
В Москве водитель автобуса поссорился с
Смартфон OnePlus 6T протестировали в Geekbench
Мария Кожевникова обнародовала фото в свадебном
Планета Нибиру возле Солнца попала на
Nokia выпустит бюджетный кнопочный телефон с
Ученым удалось раскрыть тайну древнего золотого
Перуанская монахиня София благословила Анджелину
Обновленный HP Spectre 15 x360 получил 6-ядерный
Правительство РФ составит список допустимых
Ким Кардашьян рассказала, как впервые увидела
Ученые: Баньяновое дерево улучшает память и
Александр Шпрыгин резко ответил на обвинения
Разработчики Samsung обещают память UFS 3.0 в
Конспирологи: «Ануннаки взорвали Марс и хотят
Ирина Пинчук решила стать блогером
Просмотреть все новости