Анастасия Ендальцева выжила с Острова любви Ирину Пинчук и Захара Саленко





Во всяком случае именно так Настя объясняет «волшебство» с Захаром Саленко, которое произошло под воздействием «виноградных напитков» в отеле без камер. По ее словам, она всего лишь удовлетворила свои потребности и это не значит, что она намерена создавать с ним пару.А вот Ирина Пинчук придерживается другого мнения, поэтому на Лобных местах, на тэтах с ведущими, в социальных сетях, да и вообще при любом удобном случае оскорбляет Ендальцеву. Девушка даже устроила со своей соперницей несколько драк, наглядно доказав всем, что она вовсе не «безэмоциональная».Опустился до рукоприкладства и сам Захар, о чем свидетельствует недавний эфир, в котором он отреагировал на провокацию Насти и выкинул ее в бассейн, что обычно наказывается изгнанием с телестройки.Однако, как стало известно, ни Пинчук, ни Саленко без голосования коллектива периметр не покинут. Молодых людей с черной меткой отправят с Сейшельских островов на Поляну, где на ближайшем голосовании будет решаться их дальнейшая судьба на «Доме-2».А вот Ендальцева, несмотря на то, что тоже заслуживает черной метки за свое отвратительное поведение, осталась на Острове любви и теперь ей придется «ярчить» в эфирах за счет кого-то другого.