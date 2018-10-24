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Владимир Познер рассказал о понятии слова «родина» в разных странах

Журналист Владимир Познер ответил в соцсетях на вопрос интернет-пользователя о том, существует ли сейчас такое понятие как «родина». По мнению телеведущего, оно, конечно же, существует, однако с разным оттенком в других странах
Владимир Познер рассказал о понятии слова «родина» в разных странах

Познер решил сравнить несколько вариантов слова из русского, французского и английского языков. Например, в русском языке слово «отечество» явно относится к слову «отец», но английский аналогичный вариант - «homeland», связан с «домом». Во Франции же Родину называют «patrie», происходящего от латинского pater – отец.

Телеведущий отметил, что многие люди всю жизнь проживают именно в той стране, в которой родились. Впрочем, если их душа не может обрести покоя, то люди уезжают, и на новом месте могут чувствовать себя гораздо комфортнее.



 
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Общество
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:53

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