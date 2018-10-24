Владимир Познер рассказал о понятии слова «родина» в разных странах





Познер решил сравнить несколько вариантов слова из русского, французского и английского языков. Например, в русском языке слово «отечество» явно относится к слову «отец», но английский аналогичный вариант - «homeland», связан с «домом». Во Франции же Родину называют «patrie», происходящего от латинского pater – отец.Телеведущий отметил, что многие люди всю жизнь проживают именно в той стране, в которой родились. Впрочем, если их душа не может обрести покоя, то люди уезжают, и на новом месте могут чувствовать себя гораздо комфортнее.