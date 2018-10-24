Алла Пугачева посетила показ Валентина Юдашкина в рокерском наряде

Для выхода на люди Примадонна выбрала рокерский образ. Артистка одела черные кожаные брюки, блестящую черную куртку и перчатки, украшенные стразами. Алла Борисовна имела просто замечательный внешний вид. Примадонна в своем аккаунте Instagram поблагодарила кутюрье за великолепный показ, а также обнародовала несколько фото и видео с модного мероприятия.Певица отметила, что осталась под огромным впечатлением от работы Валентина Юдашкина. Стоит отметить, что кроме Примадонны, закрытый показ посетили и другие отечественные знаменитости, а именно Зара, Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой, супруги Александр и Екатерина Стриженовы, Валерия и Владимир Винокур.