Алла Пугачева посетила показ Валентина Юдашкина в рокерском наряде
В Москве состоялось открытие Недели моды, которое началось по традиции с показа новой коллекции Валентина Юдашкина. Алла Пугачева посетила модное мероприятие в рокерском наряде.
Для выхода на люди Примадонна выбрала рокерский образ. Артистка одела черные кожаные брюки, блестящую черную куртку и перчатки, украшенные стразами. Алла Борисовна имела просто замечательный внешний вид. Примадонна в своем аккаунте Instagram поблагодарила кутюрье за великолепный показ, а также обнародовала несколько фото и видео с модного мероприятия.
Певица отметила, что осталась под огромным впечатлением от работы Валентина Юдашкина. Стоит отметить, что кроме Примадонны, закрытый показ посетили и другие отечественные знаменитости, а именно Зара, Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой, супруги Александр и Екатерина Стриженовы, Валерия и Владимир Винокур.
Для выхода на люди Примадонна выбрала рокерский образ. Артистка одела черные кожаные брюки, блестящую черную куртку и перчатки, украшенные стразами. Алла Борисовна имела просто замечательный внешний вид. Примадонна в своем аккаунте Instagram поблагодарила кутюрье за великолепный показ, а также обнародовала несколько фото и видео с модного мероприятия.
Певица отметила, что осталась под огромным впечатлением от работы Валентина Юдашкина. Стоит отметить, что кроме Примадонны, закрытый показ посетили и другие отечественные знаменитости, а именно Зара, Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой, супруги Александр и Екатерина Стриженовы, Валерия и Владимир Винокур.