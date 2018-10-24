Татьяна Арнтгольц рассказала о неадекватных поклонниках
Известная российская актриса Татьяна Арнтгольц в одном из своих интервью призналась, что среди ее поклонников можно встретить довольно странных людей. Один из таких однажды уволок ее за волосы в зал во время поклона актерского состава.
Татьяна Арнтгольц стала ведущей российской телепередачи «Жди меня», в связи с этим количество ее поклонников увеличилось. По ее словам, среди них немало людей со странностями, и она их побаивается. Ей вспомнился случай, как в одном из городов, где проходил спектакль с участием актрисы, во время выхода на поклон один из неадекватных зрителей не с того не с сего схватил ее за волосы и потащил в зал.
Конечно, среди фанатов есть и вменяемые люди, но такие случаи Арнтгольц запоминает надолго. Также, как и звонки от незнакомцев, которые утверждают, что являются ее родственниками. Актриса не любит давать интервью и рассказывать подробности из личной жизни, после того, как журналисты ее обманывали, когда она разводилась с бывшим супругом Иваном Жидковым, поливая пару грязью.
Татьяна Арнтгольц стала ведущей российской телепередачи «Жди меня», в связи с этим количество ее поклонников увеличилось. По ее словам, среди них немало людей со странностями, и она их побаивается. Ей вспомнился случай, как в одном из городов, где проходил спектакль с участием актрисы, во время выхода на поклон один из неадекватных зрителей не с того не с сего схватил ее за волосы и потащил в зал.
Конечно, среди фанатов есть и вменяемые люди, но такие случаи Арнтгольц запоминает надолго. Также, как и звонки от незнакомцев, которые утверждают, что являются ее родственниками. Актриса не любит давать интервью и рассказывать подробности из личной жизни, после того, как журналисты ее обманывали, когда она разводилась с бывшим супругом Иваном Жидковым, поливая пару грязью.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:14