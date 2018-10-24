Татьяна Арнтгольц рассказала о неадекватных поклонниках





Татьяна Арнтгольц стала ведущей российской телепередачи «Жди меня», в связи с этим количество ее поклонников увеличилось. По ее словам, среди них немало людей со странностями, и она их побаивается. Ей вспомнился случай, как в одном из городов, где проходил спектакль с участием актрисы, во время выхода на поклон один из неадекватных зрителей не с того не с сего схватил ее за волосы и потащил в зал.Конечно, среди фанатов есть и вменяемые люди, но такие случаи Арнтгольц запоминает надолго. Также, как и звонки от незнакомцев, которые утверждают, что являются ее родственниками. Актриса не любит давать интервью и рассказывать подробности из личной жизни, после того, как журналисты ее обманывали, когда она разводилась с бывшим супругом Иваном Жидковым, поливая пару грязью.