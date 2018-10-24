Новый Lexus ES седьмой генерации имеет цифровые видеокамеры вместо зеркал заднего вида





Lexus ES является первой в мире серийной машиной с данной опцией. С цифровых видеокамер изображение выводится на пятидюймовые мониторы, которые расположены возле передних стоек. Камеры вследствие небольшого размера имеют меньшее сопротивление встречному потоку воздуха при движении. Это влияет на шумность, а также расход топлива. Камеры обеспечивают отличную видимость в ночное время.Lexus ES седьмой генерации построили на глобальной современной платформе GA-K. Она положена в основу новых версий RAV4, Camry, Avalon. Модель в Российской Федерации оснащается бензиновыми силовыми агрегатами на 2/2,5/3,5 литра. Данные силовые установки генерируют 150/200/250 лошадиных сил соответственно. Транспортное средство будет стоить от 2 580 000 рублей.