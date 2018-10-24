АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 74.86 USD 65.31
Курс валют на 24.10.2018

Новый Lexus ES седьмой генерации имеет цифровые видеокамеры вместо зеркал заднего вида

Новый Lexus ES седьмой генерации начали продавать на рынках всех государств. Однако только в Японии серийное авто оборудовали вместо зеркал заднего вида – цифровыми видеокамерами.

Новый Lexus ES седьмой генерации имеет цифровые видеокамеры вместо зеркал заднего вида


Lexus ES является первой в мире серийной машиной с данной опцией. С цифровых видеокамер изображение выводится на пятидюймовые мониторы, которые расположены возле передних стоек. Камеры вследствие небольшого размера имеют меньшее сопротивление встречному потоку воздуха при движении. Это влияет на шумность, а также расход топлива. Камеры обеспечивают отличную видимость в ночное время.

Lexus ES седьмой генерации построили на глобальной современной платформе GA-K. Она положена в основу новых версий RAV4, Camry, Avalon. Модель в Российской Федерации оснащается бензиновыми силовыми агрегатами на 2/2,5/3,5 литра. Данные силовые установки генерируют 150/200/250 лошадиных сил соответственно. Транспортное средство будет стоить от 2 580 000 рублей.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Клинтон и Обаме прислали посылку со взрывчаткой
Эксперты IT-индустрии составили ТОП-3 новинок от
Владимир Познер рассказал о понятии слова
Известная телеведущая Ирена Понарошку родила
Андрей Малахов поделился архивным фото в Instagram
Приемный сын Сергея Зверева нашел общий язык с
Андрей Черкасов сменил Ксению Бородину на Острове
Новый Lexus ES седьмой генерации имеет цифровые
Татьяна Арнтгольц рассказала о неадекватных
К 2019 году Сбербанк сделает все банкоматы
Алла Пугачева посетила показ Валентина Юдашкина в
Анастасия Ендальцева выжила с Острова любви Ирину
Ученые создали «умную» панель, отталкивающую
В Москве синоптики рекомендуют водителям
Ученые: Стимуляция тета-ритма мозга с помощью
В Москве водитель автобуса поссорился с
Смартфон OnePlus 6T протестировали в Geekbench
Мария Кожевникова обнародовала фото в свадебном
Планета Нибиру возле Солнца попала на
Nokia выпустит бюджетный кнопочный телефон с
Ученым удалось раскрыть тайну древнего золотого
Перуанская монахиня София благословила Анджелину
Обновленный HP Spectre 15 x360 получил 6-ядерный
Правительство РФ составит список допустимых
Ким Кардашьян рассказала, как впервые увидела
Ученые: Баньяновое дерево улучшает память и
Александр Шпрыгин резко ответил на обвинения
Разработчики Samsung обещают память UFS 3.0 в
Конспирологи: «Ануннаки взорвали Марс и хотят
Ирина Пинчук решила стать блогером
Просмотреть все новости