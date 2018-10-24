К 2019 году Сбербанк сделает все банкоматы бесконтактными





По словам Хасиса, на сегодняшний день большинство POS-терминалов оснащены технологией NFC, которая позволяет вместо пластиковых карт использовать смартфоны. Развитие данной технологии в скором времени позволит отказаться от банковской карты.Отметим, что в конце августа текущего года в Сбербанке заявили, что на тот момент 31 тысяч банкоматов была оборудована NFC-ридерами. Банкоматная сеть учреждения составляет 76 тысяч устройств.В октябре текущего года Сбербанк совместно с международной платежной системой VISA запустил дебетовую карту без пластикового носителя. Пользователи данного типа карт смогут оплачивать покупки в интернете и магазинах при помощи смартфона.