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К 2019 году Сбербанк сделает все банкоматы бесконтактными

Первый заместитель председателя Сбербанка Лев Хасис на презентации маркетплейса «Беру!» заявил, что финансовое учреждение сделает все банкоматы бесконтактными к 2019 году. До конца текущего года банк оборудует подобной технологией 50-60% всех банкоматов.

К 2019 году Сбербанк сделает все банкоматы бесконтактными


По словам Хасиса, на сегодняшний день большинство POS-терминалов оснащены технологией NFC, которая позволяет вместо пластиковых карт использовать смартфоны. Развитие данной технологии в скором времени позволит отказаться от банковской карты.

Отметим, что в конце августа текущего года в Сбербанке заявили, что на тот момент 31 тысяч банкоматов была оборудована NFC-ридерами. Банкоматная сеть учреждения составляет 76 тысяч устройств.

В октябре текущего года Сбербанк совместно с международной платежной системой VISA запустил дебетовую карту без пластикового носителя. Пользователи данного типа карт смогут оплачивать покупки в интернете и магазинах при помощи смартфона.



 
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Экономика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:07

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