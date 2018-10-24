В Москве синоптики рекомендуют водителям производить замену летней резины на зимнюю через неделю





По мнению главы российского Гидрометцентра Романа Вильфанда, замену резины не нужно делать уже сейчас, так как температура остаётся приемлемой для летнего комплекта. Впрочем, уже в первых числах следующего месяца будет наблюдаться небольшое похолодание, и в таком случае, летняя резина теряет сцепление с землей, поэтому управление транспортного средства усложняется.