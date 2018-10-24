АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 74.86 USD 65.31
Курс валют на 24.10.2018

В Москве синоптики рекомендуют водителям производить замену летней резины на зимнюю через неделю

Синоптики рекомендуют столичным водителям производить замену летней резины на зимнюю уже через 1-1,5 недели. Сообщается, что именно в начале ноября в Москве температура будет стабильно держаться на уровне 3-5 градусов.
В Москве синоптики рекомендуют водителям производить замену летней резины на зимнюю через неделю

По мнению главы российского Гидрометцентра Романа Вильфанда, замену резины не нужно делать уже сейчас, так как температура остаётся приемлемой для летнего комплекта. Впрочем, уже в первых числах следующего месяца будет наблюдаться небольшое похолодание, и в таком случае, летняя резина теряет сцепление с землей, поэтому управление транспортного средства усложняется.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 17:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анастасия Волочкова оправдалась перед фанатами за
Клинтон и Обаме прислали посылку со взрывчаткой
Эксперты IT-индустрии составили ТОП-3 новинок от
Владимир Познер рассказал о понятии слова
Известная телеведущая Ирена Понарошку родила
Андрей Малахов поделился архивным фото в Instagram
Приемный сын Сергея Зверева нашел общий язык с
Андрей Черкасов сменил Ксению Бородину на Острове
Новый Lexus ES седьмой генерации имеет цифровые
Татьяна Арнтгольц рассказала о неадекватных
К 2019 году Сбербанк сделает все банкоматы
Алла Пугачева посетила показ Валентина Юдашкина в
Анастасия Ендальцева выжила с Острова любви Ирину
Ученые создали «умную» панель, отталкивающую
В Москве синоптики рекомендуют водителям
Ученые: Стимуляция тета-ритма мозга с помощью
В Москве водитель автобуса поссорился с
Смартфон OnePlus 6T протестировали в Geekbench
Мария Кожевникова обнародовала фото в свадебном
Планета Нибиру возле Солнца попала на
Nokia выпустит бюджетный кнопочный телефон с
Ученым удалось раскрыть тайну древнего золотого
Перуанская монахиня София благословила Анджелину
Обновленный HP Spectre 15 x360 получил 6-ядерный
Правительство РФ составит список допустимых
Ким Кардашьян рассказала, как впервые увидела
Ученые: Баньяновое дерево улучшает память и
Александр Шпрыгин резко ответил на обвинения
Разработчики Samsung обещают память UFS 3.0 в
Конспирологи: «Ануннаки взорвали Марс и хотят
Просмотреть все новости