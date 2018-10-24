В Москве синоптики рекомендуют водителям производить замену летней резины на зимнюю через неделю
Синоптики рекомендуют столичным водителям производить замену летней резины на зимнюю уже через 1-1,5 недели. Сообщается, что именно в начале ноября в Москве температура будет стабильно держаться на уровне 3-5 градусов.
По мнению главы российского Гидрометцентра Романа Вильфанда, замену резины не нужно делать уже сейчас, так как температура остаётся приемлемой для летнего комплекта. Впрочем, уже в первых числах следующего месяца будет наблюдаться небольшое похолодание, и в таком случае, летняя резина теряет сцепление с землей, поэтому управление транспортного средства усложняется.
По мнению главы российского Гидрометцентра Романа Вильфанда, замену резины не нужно делать уже сейчас, так как температура остаётся приемлемой для летнего комплекта. Впрочем, уже в первых числах следующего месяца будет наблюдаться небольшое похолодание, и в таком случае, летняя резина теряет сцепление с землей, поэтому управление транспортного средства усложняется.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 17:54