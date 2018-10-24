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Ученые: Стимуляция тета-ритма мозга с помощью аппарата способствует улучшению памяти

Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что стимуляция тета-ритма мозга способствует улучшению памяти. Гипотеза проверялась при помощи специального аппарата, а также 90 добровольцев.

Ученые: Стимуляция тета-ритма мозга с помощью аппарата способствует улучшению памяти


Первый эксперимент проводился при участии 50 человек, причем первая группа в течение 36 минут использовала специальный аппарат, стимулирующий тета-ритм, а вторая прослушивала белый шум. Люди, чей мозг стимулировался прибором, показали существенно лучшие результаты, нежели представители контрольной группы. Далее был проведен второй тест, в котором приняли участие 40 человек. Стоит отметить, что соотношение мужчин и женщин было примерно равно. Второй эксперимент дал практически идентичные первому результаты даже с учетом того, что вместо белого шума, контрольной группе стимулировали бета-ритмы. Кроме того, память была на высоком уровне в течении определенного времени даже после отключения прибора.

Отмечается, что тета-ритм с высокой амплитудой более всего выражается в фазе быстрого сна. Он наблюдается в области мозга, именуемой гиппокампом, а его частота колеблется от 4 до 8 герц.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:43

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