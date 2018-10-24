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Перуанская монахиня София благословила Анджелину Джоли

В Перу монахиня София благословила актрису Анджелину Джоли, которая посетила страну как Специальный посланник УВКБ ООН. Артистка на протяжении трех дней встречалась с беженцами, которые являются гражданами Венесуэлы.

Перуанская монахиня София благословила Анджелину Джоли


Венесуэла сейчас переживает экономический кризис. Поэтому многие ее граждане вынуждены были бежать в Перу, чтобы не умереть от голода. Анджелине Джоли надо было оценить потребности венесуэльских граждан в гуманитарной помощи, а также проблемы Перу, которая выступает в роли принимающей стороны. Голливудская звезда заметила отчаяние в глазах беженцев, которые умирают из-за отсутствия медицинской помощи, еды, нехватки лекарственных препаратов, от диабета и рака.

Перуанская монахиня София благословила Анджелину Джоли


По словам кинозвезды, она восхищена храбростью венесуэльцев, которые, не прося о помощи, пытаются самостоятельно найти выход. Также артистка отметила поступок президента Перу – Мартина Вискарра, согласившегося помочь в сложной ситуации беженцам.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:07

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