Перуанская монахиня София благословила Анджелину Джоли

Венесуэла сейчас переживает экономический кризис. Поэтому многие ее граждане вынуждены были бежать в Перу, чтобы не умереть от голода. Анджелине Джоли надо было оценить потребности венесуэльских граждан в гуманитарной помощи, а также проблемы Перу, которая выступает в роли принимающей стороны. Голливудская звезда заметила отчаяние в глазах беженцев, которые умирают из-за отсутствия медицинской помощи, еды, нехватки лекарственных препаратов, от диабета и рака.По словам кинозвезды, она восхищена храбростью венесуэльцев, которые, не прося о помощи, пытаются самостоятельно найти выход. Также артистка отметила поступок президента Перу – Мартина Вискарра, согласившегося помочь в сложной ситуации беженцам.