Nokia выпустит бюджетный кнопочный телефон с поддержкой 4G





В пресс-службе компании отметили, что летом текущего года производитель выпустил обновленную версию легендарного телефона Nokia 8110 с поддержкой 4G. Теперь стало известно, что разработчики не намерены отказываться от кнопочных моделей. Технические характеристики, его стоимость и дата выхода на рынок не сообщаются.