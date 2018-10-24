Nokia выпустит бюджетный кнопочный телефон с поддержкой 4G
Разработчики компании HMD Global заявили, что выпустят под брендом Nokia бюджетный кнопочный телефон с поддержкой технологии связи 4G. Эксперты отмечают, что спрос на подобные модели по прежнему высокий на отдельных рынках.
В пресс-службе компании отметили, что летом текущего года производитель выпустил обновленную версию легендарного телефона Nokia 8110 с поддержкой 4G. Теперь стало известно, что разработчики не намерены отказываться от кнопочных моделей. Технические характеристики, его стоимость и дата выхода на рынок не сообщаются.
В пресс-службе компании отметили, что летом текущего года производитель выпустил обновленную версию легендарного телефона Nokia 8110 с поддержкой 4G. Теперь стало известно, что разработчики не намерены отказываться от кнопочных моделей. Технические характеристики, его стоимость и дата выхода на рынок не сообщаются.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:20