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Смартфон OnePlus 6T протестировали в Geekbench

Смартфон версии OnePlus 6T уже успели протестировать специалисты Geekbench. Устройство стало доступным для предзаказа в немецком магазине.

Смартфон OnePlus 6T протестировали в Geekbench


Предварительные заказы можно сделать на модели OnePlus 6T с ОЗУ на 8 ГБ и с ПЗУ на 128 ГБ. Модель расценивается в 580 евро. OnePlus 6T компания планирует представить уже на следующей неделе. Устройство заметили уже в базе данных известного тестового приложения Geekbench. Оно подтвердило наличие однокристальной современной системы Snapdragon 845, ОЗУ на 8 ГБ и операционной системы Android 9.0 Pie.

Смартфон в однопоточном режиме смог набрать 2387 баллов. В случае использования всех ядер, результат составляет 8925 баллов. Для смартфонов, оснащаемых чипсетом Snapdragon 845, это является довольно стандартным результатом.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:34

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