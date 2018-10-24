Смартфон OnePlus 6T протестировали в Geekbench





Предварительные заказы можно сделать на модели OnePlus 6T с ОЗУ на 8 ГБ и с ПЗУ на 128 ГБ. Модель расценивается в 580 евро. OnePlus 6T компания планирует представить уже на следующей неделе. Устройство заметили уже в базе данных известного тестового приложения Geekbench. Оно подтвердило наличие однокристальной современной системы Snapdragon 845, ОЗУ на 8 ГБ и операционной системы Android 9.0 Pie.Смартфон в однопоточном режиме смог набрать 2387 баллов. В случае использования всех ядер, результат составляет 8925 баллов. Для смартфонов, оснащаемых чипсетом Snapdragon 845, это является довольно стандартным результатом.