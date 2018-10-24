Ким Кардашьян рассказала, как впервые увидела отчима в женской одежде
Ким Кардашьян стала новой гостьей телешоу Алека Болдуина. В интервью телезвезда рассказала, как впервые увидела отчима в женской одежде.
Когда Ким Кардашьян было 25 лет, она совершенно случайно застала Брюса Дженнера за примеркой женской одежды, на что очень бурно отреагировала. По словам модели, тогда у нее произошла настоящая истерика. На протяжении длительного времени звезда не понимала, как ей реагировать на случившееся.
Отчим попросил Ким Кардашьян держать в тайне то, что она увидела. Знаменитость нашла в себе силы принять выбор Брюса Дженнера. Она до сих пор поддерживает с ним хорошие отношения. По словам модели, мужчина несколько лет назад сделал операцию по смене пола.
Когда Ким Кардашьян было 25 лет, она совершенно случайно застала Брюса Дженнера за примеркой женской одежды, на что очень бурно отреагировала. По словам модели, тогда у нее произошла настоящая истерика. На протяжении длительного времени звезда не понимала, как ей реагировать на случившееся.
Отчим попросил Ким Кардашьян держать в тайне то, что она увидела. Знаменитость нашла в себе силы принять выбор Брюса Дженнера. Она до сих пор поддерживает с ним хорошие отношения. По словам модели, мужчина несколько лет назад сделал операцию по смене пола.