Ким Кардашьян рассказала, как впервые увидела отчима в женской одежде





Когда Ким Кардашьян было 25 лет, она совершенно случайно застала Брюса Дженнера за примеркой женской одежды, на что очень бурно отреагировала. По словам модели, тогда у нее произошла настоящая истерика. На протяжении длительного времени звезда не понимала, как ей реагировать на случившееся.Отчим попросил Ким Кардашьян держать в тайне то, что она увидела. Знаменитость нашла в себе силы принять выбор Брюса Дженнера. Она до сих пор поддерживает с ним хорошие отношения. По словам модели, мужчина несколько лет назад сделал операцию по смене пола.