АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 74.86 USD 65.31
Курс валют на 24.10.2018

Ирина Пинчук решила стать блогером

Одна из самых ярких участниц прославленной телестройки «Дом-2» Ирина Пинчук решила покорить социальные сети.

Не секрет, что Ирина Пинчук довольно давно находится на скандальном реалити-шоу «Дом-2». Как оказалось, несмотря на то, что в Периметре брюнетка сменила уже несколько возлюбленных, она по-прежнему уверена в том, что именно на телепроекте ей удастся обрести свое счастье и встретить того единственного.

Ирина Пинчук решила стать блогером

На днях Ирина Пинчук опубликовала у себя на страничке в Instagram довольно неожиданный пост, в котором заявила интернет-пользователям, что пытается отыскать для себя не только интересное, но и полезное занятие. По словам звезды «Дома-2», она видит, какой популярностью на сегодняшний день пользуются блогеры в социальных сетях, и именно поэтому решила начать карьеру в данном направлении.

Выяснилось, что Ирина пока не определилась, на чем конкретном ей следует акцентировать свое внимание.

«Смотрю на блогеров и некоторых девочек с Проекта у каждого есть «своя тема, изюминка»» - пишет участница «Дома-2» в личном микроблоге.


Ирина Пинчук решила стать блогером

Пинчук хочет быть полезной для своих подписчиков, тем не менее, до сих пор так и не поняла куда лучше направить свои силы, которых у нее накопилось очень много.

В конце своего поста Ирина Пинчук поинтересовалась у поклонников, что они могут ей подсказать, ведь со стороны может быть кому-то виднее, а также подчеркнула, что с нетерпением ждет советов и предложений от фанатов.

К слову, Пинчук не первая участница реалити-шоу «Дом-2», которая хочет достичь популярности в Интернете. Только вот на практике проверено, что многие звезды телестройки интересны телезрителям только на телепроекте, а когда они покидают Периметр, то спустя довольно короткий промежуток времени их известность меркнет, а чуть позже и вовсе угасает.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Стимуляция тета-ритма мозга с помощью
В Москве водитель автобуса поссорился с
Смартфон OnePlus 6T протестировали в Geekbench
Мария Кожевникова обнародовала фото в свадебном
Планета Нибиру возле Солнца попала на
Nokia выпустит бюджетный кнопочный телефон с
Ученым удалось раскрыть тайну древнего золотого
Перуанская монахиня София благословила Анджелину
Обновленный HP Spectre 15 x360 получил 6-ядерный
Правительство РФ составит список допустимых
Ким Кардашьян рассказала, как впервые увидела
Ученые: Баньяновое дерево улучшает память и
Александр Шпрыгин резко ответил на обвинения
Разработчики Samsung обещают память UFS 3.0 в
Конспирологи: «Ануннаки взорвали Марс и хотят
Ирина Пинчук решила стать блогером
Матвиенко раскритиковала министра труда Максима
Дедушка Юлии Снигирь подтвердил, что актриса
Ученые: Бог действительно был биологическим отцом
Учитель в Екатеринбурге поставил не смотревшему
Александр Гобозов в Instagram «расчищает» дорогу
Некоторые виды динозавров умели дышать “по-птичьи”
Эксперт рассказал о возможной встрече в Париже
Экс-звезда «Дома-2» Олег Майами может стать новым
Владимир Епифанцев разводится с супругой
Виктория Боня предположила, что Пьеру Андюрану не
Ученые разгадали тайну прочности паутины Черной
Смартфон BlackBerry KEY2 с ОЗУ на 6 Гб будет
Наследница Майкла Джексона Пэрис выходит замуж за
«Ребята не жили бы вместе, если у них не было
Просмотреть все новости