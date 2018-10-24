Ирина Пинчук решила стать блогером

«Смотрю на блогеров и некоторых девочек с Проекта у каждого есть «своя тема, изюминка»» - пишет участница «Дома-2» в личном микроблоге.

Не секрет, что Ирина Пинчук довольно давно находится на скандальном реалити-шоу «Дом-2». Как оказалось, несмотря на то, что в Периметре брюнетка сменила уже несколько возлюбленных, она по-прежнему уверена в том, что именно на телепроекте ей удастся обрести свое счастье и встретить того единственного.На днях Ирина Пинчук опубликовала у себя на страничке в Instagram довольно неожиданный пост, в котором заявила интернет-пользователям, что пытается отыскать для себя не только интересное, но и полезное занятие. По словам звезды «Дома-2», она видит, какой популярностью на сегодняшний день пользуются блогеры в социальных сетях, и именно поэтому решила начать карьеру в данном направлении.Выяснилось, что Ирина пока не определилась, на чем конкретном ей следует акцентировать свое внимание.Пинчук хочет быть полезной для своих подписчиков, тем не менее, до сих пор так и не поняла куда лучше направить свои силы, которых у нее накопилось очень много.В конце своего поста Ирина Пинчук поинтересовалась у поклонников, что они могут ей подсказать, ведь со стороны может быть кому-то виднее, а также подчеркнула, что с нетерпением ждет советов и предложений от фанатов.К слову, Пинчук не первая участница реалити-шоу «Дом-2», которая хочет достичь популярности в Интернете. Только вот на практике проверено, что многие звезды телестройки интересны телезрителям только на телепроекте, а когда они покидают Периметр, то спустя довольно короткий промежуток времени их известность меркнет, а чуть позже и вовсе угасает.