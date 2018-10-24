Планета Нибиру возле Солнца попала на видеокамеру очевидца

В столице Швеции чилийцы случайно сняли на видеокамеру Нибиру, которая «показалась» около Солнца. По мнению уфологов она приближается к Земле.Чилиец из Стокгольма опубликовал в социальной сети Instagram любопытный видеоролик, где Нибиру показалась среди дня и находилась некоторое время неподалеку от яркого Солнца, представляя собой огненный шарик. Затем небо затянули облака и оба объекта скрылись за ними, однако Планета Х все же показалась еще несколько раз, а после исчезла.По мнению уфологов, такие «звоночки» пропускать мимо нельзя, ведь раньше "обнаглевшая" Нибиру появлялась только в ночное время суток. Это говорит о том, что она уже приблизилась к Земле. Официальная наука до сих пор так и не признала существование загадочного объекта, ученые утверждают, что это всего лишь «домыслы» и неверно расшифрованные летописи шумеров. Но в разных точках земли почти ежедневно очевидцы замечают его присутствие.