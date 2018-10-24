Обновленный HP Spectre 15 x360 получил 6-ядерный процессор





Данная модель имеет новый дизайн и более мощную начинку, а также опционально поддерживает сеть LTE и возможность отключения камеры в целях безопасности пользователя. Эксперты отмечают угловатый дизайн ноутбука, благодаря чему стало проще открывать крышку. Порт USB-C поддерживает Thunderbolt 3. Само гнездо расположено в скошенном углу корпуса, что упрощает подключение кабеля при открытой и закрытой крышке.Автономное время работы аккумуляторной батареи HP Spectre 15 x360 составляет 22,5 часа в режиме автономной работы. Шестиядерные процессоры Intel Core Coffee Lake-H сочетаются с графикой NVIDIA GeForce GTX 1050Ti GPU. Дисплей имеет разрешение 1920х1080 пикселей и поддерживает технологию защиты от подглядывания HP SureView. Емкость оперативной памяти составляет 16 гигабайт, а постоянной — 512 гигабайт.Масса устройства составляет 1,3 килограмма при толщине корпуса 14,5 миллиметров. Ноутбук поступит в продажу на американский рынок в ноябре текущего года по цене от 1149 долларов.