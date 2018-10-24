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Обновленный HP Spectre 15 x360 получил 6-ядерный процессор

Разработчики компании Hewlett-Packard представили обновленную версию ноутбука HP Spectre 15 x360. Устройство получило 6-ядерный процессор.

Обновленный HP Spectre 15 x360 получил 6-ядерный процессор


Данная модель имеет новый дизайн и более мощную начинку, а также опционально поддерживает сеть LTE и возможность отключения камеры в целях безопасности пользователя. Эксперты отмечают угловатый дизайн ноутбука, благодаря чему стало проще открывать крышку. Порт USB-C поддерживает Thunderbolt 3. Само гнездо расположено в скошенном углу корпуса, что упрощает подключение кабеля при открытой и закрытой крышке.

Автономное время работы аккумуляторной батареи HP Spectre 15 x360 составляет 22,5 часа в режиме автономной работы. Шестиядерные процессоры Intel Core Coffee Lake-H сочетаются с графикой NVIDIA GeForce GTX 1050Ti GPU. Дисплей имеет разрешение 1920х1080 пикселей и поддерживает технологию защиты от подглядывания HP SureView. Емкость оперативной памяти составляет 16 гигабайт, а постоянной — 512 гигабайт.

Масса устройства составляет 1,3 килограмма при толщине корпуса 14,5 миллиметров. Ноутбук поступит в продажу на американский рынок в ноябре текущего года по цене от 1149 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:04

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