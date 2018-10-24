Александр Шпрыгин резко ответил на обвинения министра Италии в адрес "псевдофанатов" ЦСКА
Александр Шпрыгин, являющийся президентом Всероссийского объединения болельщиков, резко ответил на выдвинутые обвинения итальянского министра внутренних дел Маттео Сальвини, по отношению к "псевдофанатам" ЦСКА. Об этом сообщает издание «Народные новости».
По словам Маттео Сальвини, псевдоболельщики российской футбольной команды начали беспорядки в метро. Он заявил, что эскалаторы не предназначены, чтобы на них прыгали. Глава силового ведомства отметил, что Рим является крупным и сложным в управлении городом. Некоторые станции метрополитена нуждаются в проверке, а также проведении ремонтных работ. Представители итальянского посольства в Москве сообщили, что в римском метрополитене пострадали до 30 российских болельщиков известного футбольного клуба ЦСКА. В свою очередь Александр Шпрыгин призвал власти Рима проверить состояние метрополитена, а не обвинять российских фанатов.
Римская прокуратура начала расследование по факту случившегося. Внутреннее расследование начало также руководство метрополитена столицы Италии. Болельщики прибыли на стадион «Олимпико», чтобы увидеть матч Лиги Чемпионов между командами ЦСКА и «Ромы».
По словам Маттео Сальвини, псевдоболельщики российской футбольной команды начали беспорядки в метро. Он заявил, что эскалаторы не предназначены, чтобы на них прыгали. Глава силового ведомства отметил, что Рим является крупным и сложным в управлении городом. Некоторые станции метрополитена нуждаются в проверке, а также проведении ремонтных работ. Представители итальянского посольства в Москве сообщили, что в римском метрополитене пострадали до 30 российских болельщиков известного футбольного клуба ЦСКА. В свою очередь Александр Шпрыгин призвал власти Рима проверить состояние метрополитена, а не обвинять российских фанатов.
Римская прокуратура начала расследование по факту случившегося. Внутреннее расследование начало также руководство метрополитена столицы Италии. Болельщики прибыли на стадион «Олимпико», чтобы увидеть матч Лиги Чемпионов между командами ЦСКА и «Ромы».
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:40