Александр Шпрыгин резко ответил на обвинения министра Италии в адрес "псевдофанатов" ЦСКА





По словам Маттео Сальвини, псевдоболельщики российской футбольной команды начали беспорядки в метро. Он заявил, что эскалаторы не предназначены, чтобы на них прыгали. Глава силового ведомства отметил, что Рим является крупным и сложным в управлении городом. Некоторые станции метрополитена нуждаются в проверке, а также проведении ремонтных работ. Представители итальянского посольства в Москве сообщили, что в римском метрополитене пострадали до 30 российских болельщиков известного футбольного клуба ЦСКА. В свою очередь Александр Шпрыгин призвал власти Рима проверить состояние метрополитена, а не обвинять российских фанатов.Римская прокуратура начала расследование по факту случившегося. Внутреннее расследование начало также руководство метрополитена столицы Италии. Болельщики прибыли на стадион «Олимпико», чтобы увидеть матч Лиги Чемпионов между командами ЦСКА и «Ромы».