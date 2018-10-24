АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 74.86 USD 65.31
Курс валют на 24.10.2018

Александр Шпрыгин резко ответил на обвинения министра Италии в адрес "псевдофанатов" ЦСКА

Александр Шпрыгин, являющийся президентом Всероссийского объединения болельщиков, резко ответил на выдвинутые обвинения итальянского министра внутренних дел Маттео Сальвини, по отношению к "псевдофанатам" ЦСКА. Об этом сообщает издание «Народные новости».

Александр Шпрыгин резко ответил на обвинения министра Италии в адрес "псевдофанатов" ЦСКА


По словам Маттео Сальвини, псевдоболельщики российской футбольной команды начали беспорядки в метро. Он заявил, что эскалаторы не предназначены, чтобы на них прыгали. Глава силового ведомства отметил, что Рим является крупным и сложным в управлении городом. Некоторые станции метрополитена нуждаются в проверке, а также проведении ремонтных работ. Представители итальянского посольства в Москве сообщили, что в римском метрополитене пострадали до 30 российских болельщиков известного футбольного клуба ЦСКА. В свою очередь Александр Шпрыгин призвал власти Рима проверить состояние метрополитена, а не обвинять российских фанатов.

Римская прокуратура начала расследование по факту случившегося. Внутреннее расследование начало также руководство метрополитена столицы Италии. Болельщики прибыли на стадион «Олимпико», чтобы увидеть матч Лиги Чемпионов между командами ЦСКА и «Ромы».



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Стимуляция тета-ритма мозга с помощью
В Москве водитель автобуса поссорился с
Смартфон OnePlus 6T протестировали в Geekbench
Мария Кожевникова обнародовала фото в свадебном
Планета Нибиру возле Солнца попала на
Nokia выпустит бюджетный кнопочный телефон с
Ученым удалось раскрыть тайну древнего золотого
Перуанская монахиня София благословила Анджелину
Обновленный HP Spectre 15 x360 получил 6-ядерный
Правительство РФ составит список допустимых
Ким Кардашьян рассказала, как впервые увидела
Ученые: Баньяновое дерево улучшает память и
Александр Шпрыгин резко ответил на обвинения
Разработчики Samsung обещают память UFS 3.0 в
Конспирологи: «Ануннаки взорвали Марс и хотят
Ирина Пинчук решила стать блогером
Матвиенко раскритиковала министра труда Максима
Дедушка Юлии Снигирь подтвердил, что актриса
Ученые: Бог действительно был биологическим отцом
Учитель в Екатеринбурге поставил не смотревшему
Александр Гобозов в Instagram «расчищает» дорогу
Некоторые виды динозавров умели дышать “по-птичьи”
Эксперт рассказал о возможной встрече в Париже
Экс-звезда «Дома-2» Олег Майами может стать новым
Владимир Епифанцев разводится с супругой
Виктория Боня предположила, что Пьеру Андюрану не
Ученые разгадали тайну прочности паутины Черной
Смартфон BlackBerry KEY2 с ОЗУ на 6 Гб будет
Наследница Майкла Джексона Пэрис выходит замуж за
«Ребята не жили бы вместе, если у них не было
Просмотреть все новости