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Ученые: Баньяновое дерево улучшает память и координацию

Ученые утверждают, что баньяновое дерево улучшает память и координацию. Об этом сало известно после проведения многочисленных опытов на мышах, умственные способности которых возросли под воздействием экстракта корней тропического растения

Ученые: Баньяновое дерево улучшает память и координацию


Мышей разделили на 4 группы, 2 из которых стали контрольными, а еще 2 получали 100 и 200 мг/мг экстракта. Далее подопытных животных подвергли некоторым проверкам для выявления реакции организма на препарат. Проверки касались памяти мышей, их координации, расслабленности и эффективности хватательных рефлексов. Кроме того, ученые выявляли степень их сонливости и беспокойства в специфических условиях. В результате удалось выяснить, что группа с 200 мг/кг выделялась по всем параметрам. Особи, которым ввели такое количество экстракта, обладали отличной координацией, более развитой памятью но, при этом, были в достаточной степени расслаблены.

Тем не менее, ученые отмечают, что показатели в одном из тестов был выше у мышей, которым ввели 100 мг/кг препарата. Количество приступов у них было существенно больше, нежели у собратьев из группы 200 мг/кг, а также контрольных групп.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:52

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