Матвиенко раскритиковала министра труда Максима Топилина за формальный подход к работе





Матвиенко отметила, что многие ответы Топилина ей не понравились. Она подчеркнула, что в социальной сфере необходимо принимать решения, а министр является главным человеком в правительстве по решению задач в данном направлении. Именно к социальной сфере привлечено внимание общества и членов Совета Федерации.В завершение спикер обратилась к Максиму Топилину с предложением помочь регионам привести объекты инфраструктуры в порядок, поскольку во многих городах устарела инфраструктура домов для престарелых, что также касается домов культуры.