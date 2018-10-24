Матвиенко раскритиковала министра труда Максима Топилина за формальный подход к работе
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала министра труда и социальной защиты Максима Топилина за формальный подход к работе. Также ей не понравился его доклад в рамках «правительственного часа» 24 октября.
Матвиенко отметила, что многие ответы Топилина ей не понравились. Она подчеркнула, что в социальной сфере необходимо принимать решения, а министр является главным человеком в правительстве по решению задач в данном направлении. Именно к социальной сфере привлечено внимание общества и членов Совета Федерации.
В завершение спикер обратилась к Максиму Топилину с предложением помочь регионам привести объекты инфраструктуры в порядок, поскольку во многих городах устарела инфраструктура домов для престарелых, что также касается домов культуры.
Матвиенко отметила, что многие ответы Топилина ей не понравились. Она подчеркнула, что в социальной сфере необходимо принимать решения, а министр является главным человеком в правительстве по решению задач в данном направлении. Именно к социальной сфере привлечено внимание общества и членов Совета Федерации.
В завершение спикер обратилась к Максиму Топилину с предложением помочь регионам привести объекты инфраструктуры в порядок, поскольку во многих городах устарела инфраструктура домов для престарелых, что также касается домов культуры.
Общество
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:23