АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 74.86 USD 65.31
Курс валют на 24.10.2018

Александр Гобозов в Instagram «расчищает» дорогу Алиане Устиненко в конкурсе «Человек года 2018»

Бывший участник скандального реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов заявил в личном инста-блоге, что только его экс-супруга Алиана Устиненко заслуживает звание «Человек года 2018».

Не секрет, что конкурс «Человек года 2018» продолжает набирать обороты и волновать умы участников «Дома-2». Причем, как оказалось, волнуются уже не только прямые соперники, но и те, кто уже давно не имеет никакого отношения ко всему, что происходит на телестройке.

Александр Гобозов в Instagram «расчищает» дорогу Алиане Устиненко в конкурсе «Человек года 2018»

Так, к примеру, Александр Гобозов на днях опубликовал у себя на страничке в Instagram пост, в котором не впервые решил обсудить конкурс. Ранее звезда «Дома-2» то и дело агитировал преданных поклонников голосовать за его бывшую супругу Алиану Устиненко, заявляя, что именно она является не только хорошей матерью, но и тем человеком, который заслуживает звания и главного приза – недвижимости в Москве.

И вот теперь Александр решил помочь Алиане, дескать, «расчистить» дорогу своей любимой экс-женушке. Гобозов в одном из последних своих сообщений заявил, что считает неправильным допускать в конкурс «Человек года» абы кого. По словам бывшего участника «Дома-2», «недостойными» являются те домовцы, которые не только не строят любовь, но и подают телезрителям дурной пример.

Также Александр Гобозов подчеркнул, что некоторые новенькие ребята куда больше заслужили поучаствовать в борьбе за квартиру в Москве, нежели такие «существа», как Валерий Блюменкранц и Илья Яббаров. По мнению Саши, Валеру и Илью вернули в конкурс «Человек года», только для того, чтобы позлить телезрителей реалити-шоу.

Александр Гобозов в Instagram «расчищает» дорогу Алиане Устиненко в конкурсе «Человек года 2018»

Нужно сказать, что многие интернет-пользователи поддержали мнение Александра Гобозова. Один за другим фолловеры принялись буквально забрасывать звезду «Дома-2» комментариями, в которых практически каждый из них высказал свою точку зрения в отношении Ильи Яббарова, и в отношении Валерия Блюменкранца.

«Правильно Гобозов говорит! Блюменкранц не смог сохранить семью, где подрастает маленький ребенок, а Яббаров и вовсе бросил беременную девушку! Никто из них не заслуживает не то, что звания «Человек года 2018», но и даже уважения!» - написал один из телезрителей «Дома-2» в Сети.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Гобозов в Instagram «расчищает» дорогу
Некоторые виды динозавров умели дышать “по-птичьи”
Эксперт рассказал о возможной встрече в Париже
Экс-звезда «Дома-2» Олег Майами может стать новым
Владимир Епифанцев разводится с супругой
Виктория Боня предположила, что Пьеру Андюрану не
Ученые разгадали тайну прочности паутины Черной
Смартфон BlackBerry KEY2 с ОЗУ на 6 Гб будет
Наследница Майкла Джексона Пэрис выходит замуж за
«Ребята не жили бы вместе, если у них не было
Остров Гавайского архипелага Ист-Айленд полностью
Российские конструкторы строят первый подводный
Екатерина Шпица стала блондинкой на время съемок
Роман Гриценко не хочет утешать Ольгу Бузову
Ученые обнаружили редкий феномен на луне Сатурна
«Глядь, опять уже не холостой»: Шнуров подтвердил
Депутата Милонова возмутил бюстгальтер из ежей в
Эксперты Академии геополитических наук
Строители подняли из воды съехавший пролет
Елизавета Боярская решила сыграть роль капитана
Татьяна Мусульбес убедила Виктора Литвинова
Психологи назвали лучшие мобильные приложения для
Алла Пугачева попрощалась с осенью в Instagram
Ревизоры обнаружили в NASA недостачу важных
Певицу Зару в новом образе фанаты сравнили со
Сергей Жуков в Instagram рассказал о любви к
В Москве Роспотребнадзор нашел нарушения во всех
Пьер Андюран принес Виктории Боне публичные
Звезда «Дома-2» Екатерина Скютте перенесла
Екатерина Шпица показала в Instagram «обнаженное»
Просмотреть все новости