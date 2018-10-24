Александр Гобозов в Instagram «расчищает» дорогу Алиане Устиненко в конкурсе «Человек года 2018»

«Правильно Гобозов говорит! Блюменкранц не смог сохранить семью, где подрастает маленький ребенок, а Яббаров и вовсе бросил беременную девушку! Никто из них не заслуживает не то, что звания «Человек года 2018», но и даже уважения!» - написал один из телезрителей «Дома-2» в Сети.

Не секрет, что конкурс «Человек года 2018» продолжает набирать обороты и волновать умы участников «Дома-2». Причем, как оказалось, волнуются уже не только прямые соперники, но и те, кто уже давно не имеет никакого отношения ко всему, что происходит на телестройке.Так, к примеру, Александр Гобозов на днях опубликовал у себя на страничке в Instagram пост, в котором не впервые решил обсудить конкурс. Ранее звезда «Дома-2» то и дело агитировал преданных поклонников голосовать за его бывшую супругу Алиану Устиненко, заявляя, что именно она является не только хорошей матерью, но и тем человеком, который заслуживает звания и главного приза – недвижимости в Москве.И вот теперь Александр решил помочь Алиане, дескать, «расчистить» дорогу своей любимой экс-женушке. Гобозов в одном из последних своих сообщений заявил, что считает неправильным допускать в конкурс «Человек года» абы кого. По словам бывшего участника «Дома-2», «недостойными» являются те домовцы, которые не только не строят любовь, но и подают телезрителям дурной пример.Также Александр Гобозов подчеркнул, что некоторые новенькие ребята куда больше заслужили поучаствовать в борьбе за квартиру в Москве, нежели такие «существа», как Валерий Блюменкранц и Илья Яббаров. По мнению Саши, Валеру и Илью вернули в конкурс «Человек года», только для того, чтобы позлить телезрителей реалити-шоу.Нужно сказать, что многие интернет-пользователи поддержали мнение Александра Гобозова. Один за другим фолловеры принялись буквально забрасывать звезду «Дома-2» комментариями, в которых практически каждый из них высказал свою точку зрения в отношении Ильи Яббарова, и в отношении Валерия Блюменкранца.