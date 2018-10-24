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Правительство РФ составит список допустимых подарков для чиновников

Члены комиссии по законопроектной деятельности правительства России составят список допустимых подарков для чиновников. На данный момент государственным служащим разрешается принимать презенты не дороже 3 тысяч рублей.

Правительство РФ составит список допустимых подарков для чиновников


Авторы списка предлагают отменить данную норму и составить список конкретных подарков, которые можно дарить чиновникам. Данный перечень должен быть включен в закон «О противодействия коррупции». Законопроект предусматривает, что подарки будут допустимы в связи с протокольными и другими официальными мероприятиями. Депутаты отмечают, что госслужащим разрешается принимать лишь презенты в виде полиграфической продукции с логотипом государственного органа, символики местного самоуправления и организации. Также разрешается принимать цветы.

Кроме того, в перечень допустимых войдут ценные подарки, вручаемые в качестве награды или поощрения от госструктуры, органа местного самоуправления и организаций, в которых работает награждаемый, а также вышестоящих структур.

В случае, если чиновник получит подарок, не входящий в список, он должен будет сообщить об этом своему руководителю. Такие подарки будут считаться собственностью РФ, субъекта федерации или организации.



 
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Общество
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:00

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