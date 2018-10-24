Правительство РФ составит список допустимых подарков для чиновников





Авторы списка предлагают отменить данную норму и составить список конкретных подарков, которые можно дарить чиновникам. Данный перечень должен быть включен в закон «О противодействия коррупции». Законопроект предусматривает, что подарки будут допустимы в связи с протокольными и другими официальными мероприятиями. Депутаты отмечают, что госслужащим разрешается принимать лишь презенты в виде полиграфической продукции с логотипом государственного органа, символики местного самоуправления и организации. Также разрешается принимать цветы.Кроме того, в перечень допустимых войдут ценные подарки, вручаемые в качестве награды или поощрения от госструктуры, органа местного самоуправления и организаций, в которых работает награждаемый, а также вышестоящих структур.В случае, если чиновник получит подарок, не входящий в список, он должен будет сообщить об этом своему руководителю. Такие подарки будут считаться собственностью РФ, субъекта федерации или организации.