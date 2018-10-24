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Конспирологи: «Ануннаки взорвали Марс и хотят сместить Землю с орбиты»

Американские коспирологи заявили, что недавно в небе произошла яркая вспышка, по их мнению, это ануннаки взорвали Марс. Если Землю сместить на орбиту Красной планеты, то человечество не выживет.
Конспирологи: «Ануннаки взорвали Марс и хотят сместить Землю с орбиты»

Не так давно уфологи сделали заявление о взрыве Марса, по их мнению, к происшествию причастны жители планеты Нибиру. В план пришельцев входило смещение Марса с орбиты, что бы их небесное тело смогло встать на ее место, однако низкая температура небесного тела не позволит Планете Х полноценно функционировать. Сторонники теории заговора и конспирологи уверены, что следующей точкой их «размещения» станет орбита Земли. Так как внеземные существа не хотят больше заниматься уничтожением объектов, Голубая планета просто будет смещена на орбиту, где ранее находился Марс.

Уфологи рекомендуют президентам сильных держав объединить усилия, чтобы противостоять коварным планам инопланетян. Также они считают, что давно пора применить секретное оружие, которое NASA тщательно скрывает от обычных «смертных». Ведь, если инопланетяне смогут воплотить свой план в жизнь, то на орбите Марса человечество вымрет от голода.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:32

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