Дедушка Юлии Снигирь подтвердил, что актриса рассталась с Евгением Цыгановым
Недавно стало известно, что Евгений Цыганов и Юлия Снигирь больше не вместе. По этому поводу высказался дедушка актрисы - Виктор Иванович, который не отрицал, что влюбленные расстались.
Три года назад Евгений Цыганов бросил беременную гражданскую жену ради артистки. Через год у пары родился сын Федор. Влюбленные поддерживали друг друга, а также не придавали огласке свои отношения. Однако недавно появилась информация, что актеры больше не вместе. Артистка не реагировала на слухи, однако ситуацию решил прояснить ее дедушка - Виктор Сирискин.
Мужчина обмолвился, что около полугода назад внучка приезжала на похороны бабушки одна. По словам родственника, сейчас звезде тяжело одной растить сына. Насколько дед кинозвезды понял, влюбленные разошлись.
Три года назад Евгений Цыганов бросил беременную гражданскую жену ради артистки. Через год у пары родился сын Федор. Влюбленные поддерживали друг друга, а также не придавали огласке свои отношения. Однако недавно появилась информация, что актеры больше не вместе. Артистка не реагировала на слухи, однако ситуацию решил прояснить ее дедушка - Виктор Сирискин.
Мужчина обмолвился, что около полугода назад внучка приезжала на похороны бабушки одна. По словам родственника, сейчас звезде тяжело одной растить сына. Насколько дед кинозвезды понял, влюбленные разошлись.