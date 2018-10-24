Дедушка Юлии Снигирь подтвердил, что актриса рассталась с Евгением Цыгановым





Три года назад Евгений Цыганов бросил беременную гражданскую жену ради артистки. Через год у пары родился сын Федор. Влюбленные поддерживали друг друга, а также не придавали огласке свои отношения. Однако недавно появилась информация, что актеры больше не вместе. Артистка не реагировала на слухи, однако ситуацию решил прояснить ее дедушка - Виктор Сирискин.Мужчина обмолвился, что около полугода назад внучка приезжала на похороны бабушки одна. По словам родственника, сейчас звезде тяжело одной растить сына. Насколько дед кинозвезды понял, влюбленные разошлись.