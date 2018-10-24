АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 74.86 USD 65.31
Курс валют на 24.10.2018

Дедушка Юлии Снигирь подтвердил, что актриса рассталась с Евгением Цыгановым

Недавно стало известно, что Евгений Цыганов и Юлия Снигирь больше не вместе. По этому поводу высказался дедушка актрисы - Виктор Иванович, который не отрицал, что влюбленные расстались.

Дедушка Юлии Снигирь подтвердил, что актриса рассталась с Евгением Цыгановым


Три года назад Евгений Цыганов бросил беременную гражданскую жену ради артистки. Через год у пары родился сын Федор. Влюбленные поддерживали друг друга, а также не придавали огласке свои отношения. Однако недавно появилась информация, что актеры больше не вместе. Артистка не реагировала на слухи, однако ситуацию решил прояснить ее дедушка - Виктор Сирискин.

Дедушка Юлии Снигирь подтвердил, что актриса рассталась с Евгением Цыгановым


Мужчина обмолвился, что около полугода назад внучка приезжала на похороны бабушки одна. По словам родственника, сейчас звезде тяжело одной растить сына. Насколько дед кинозвезды понял, влюбленные разошлись.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Стимуляция тета-ритма мозга с помощью
В Москве водитель автобуса поссорился с
Смартфон OnePlus 6T протестировали в Geekbench
Мария Кожевникова обнародовала фото в свадебном
Планета Нибиру возле Солнца попала на
Nokia выпустит бюджетный кнопочный телефон с
Ученым удалось раскрыть тайну древнего золотого
Перуанская монахиня София благословила Анджелину
Обновленный HP Spectre 15 x360 получил 6-ядерный
Правительство РФ составит список допустимых
Ким Кардашьян рассказала, как впервые увидела
Ученые: Баньяновое дерево улучшает память и
Александр Шпрыгин резко ответил на обвинения
Разработчики Samsung обещают память UFS 3.0 в
Конспирологи: «Ануннаки взорвали Марс и хотят
Ирина Пинчук решила стать блогером
Матвиенко раскритиковала министра труда Максима
Дедушка Юлии Снигирь подтвердил, что актриса
Ученые: Бог действительно был биологическим отцом
Учитель в Екатеринбурге поставил не смотревшему
Александр Гобозов в Instagram «расчищает» дорогу
Некоторые виды динозавров умели дышать “по-птичьи”
Эксперт рассказал о возможной встрече в Париже
Экс-звезда «Дома-2» Олег Майами может стать новым
Владимир Епифанцев разводится с супругой
Виктория Боня предположила, что Пьеру Андюрану не
Ученые разгадали тайну прочности паутины Черной
Смартфон BlackBerry KEY2 с ОЗУ на 6 Гб будет
Наследница Майкла Джексона Пэрис выходит замуж за
«Ребята не жили бы вместе, если у них не было
Просмотреть все новости