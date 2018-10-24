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Ученые: Бог действительно был биологическим отцом Христа

После того, как ученый Рон Уайат обнаружил фрагменты крови Христа на месте распятия, образцы были переданы в лабораторию. Анализы ДНК показали, что Бог действительно был его биологическим отцом.
Ученые: Бог действительно был биологическим отцом Христа

Кроме того, специалисту удалось найти Ковчег под местом казни Иисуса, где также были останки крови. Израильские ученые решили проверить данную информацию, проведя свои исследования. Они сделали выводы, что Христос имел 23 хромосомы матери, которая была земной женщиной.

Но светила науки были шокированы, найдя среди них только одну Y-хромосому отца. Обычные люди имеют 46 аналогов в ДНК, так что кровь Спасителя действительно имеет внеземное происхождение и уникальна. Кроме того, найденный Ковчег тоже подтверждает библейский ритуал искупления грехов, который был дан Творцом народу Израиля.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:07

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