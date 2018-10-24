Учитель в Екатеринбурге поставил не смотревшему “Движение вверх” ученику двойку
Учитель в Екатеринбурге поставил ученику двойку по причине того, что он не выполнил домашнее задание. Оно заключалось в просмотре фильма “Движение вверх”, а также выявления в нем методов спортивной мотивации.
Как сообщают СМИ, учитель физкультуры практиковал нестандартные методы обучения. Одним из таковых был просмотр фильма. Один из учеников не справился с задачей по ряду причин, среди которых были финансовые возможности семьи. Кроме того, мальчик замкнут и необщителен, в связи с чем, просмотр фильма у друзей также не представлялся возможным. В результате молодой человек получил двойку, однако, вскоре об этом стало известно некоторым СМИ. Директор школы лично исправила оценку. Причиной необычной системы оценивания знаний назвали молодость физрука.
Отметим, что фильм является одним из лидеров проката 2018 года. События, происходящие в картине, описывают победу сборной СССР в Олимпиаде по баскетболу.
Как сообщают СМИ, учитель физкультуры практиковал нестандартные методы обучения. Одним из таковых был просмотр фильма. Один из учеников не справился с задачей по ряду причин, среди которых были финансовые возможности семьи. Кроме того, мальчик замкнут и необщителен, в связи с чем, просмотр фильма у друзей также не представлялся возможным. В результате молодой человек получил двойку, однако, вскоре об этом стало известно некоторым СМИ. Директор школы лично исправила оценку. Причиной необычной системы оценивания знаний назвали молодость физрука.
Отметим, что фильм является одним из лидеров проката 2018 года. События, происходящие в картине, описывают победу сборной СССР в Олимпиаде по баскетболу.
Общество
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:00