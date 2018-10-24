АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 74.86 USD 65.31
Курс валют на 24.10.2018

Учитель в Екатеринбурге поставил не смотревшему “Движение вверх” ученику двойку

Учитель в Екатеринбурге поставил ученику двойку по причине того, что он не выполнил домашнее задание. Оно заключалось в просмотре фильма “Движение вверх”, а также выявления в нем методов спортивной мотивации.

Учитель в Екатеринбурге поставил не смотревшему “Движение вверх” ученику двойку


Как сообщают СМИ, учитель физкультуры практиковал нестандартные методы обучения. Одним из таковых был просмотр фильма. Один из учеников не справился с задачей по ряду причин, среди которых были финансовые возможности семьи. Кроме того, мальчик замкнут и необщителен, в связи с чем, просмотр фильма у друзей также не представлялся возможным. В результате молодой человек получил двойку, однако, вскоре об этом стало известно некоторым СМИ. Директор школы лично исправила оценку. Причиной необычной системы оценивания знаний назвали молодость физрука.

Отметим, что фильм является одним из лидеров проката 2018 года. События, происходящие в картине, описывают победу сборной СССР в Олимпиаде по баскетболу.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Стимуляция тета-ритма мозга с помощью
В Москве водитель автобуса поссорился с
Смартфон OnePlus 6T протестировали в Geekbench
Мария Кожевникова обнародовала фото в свадебном
Планета Нибиру возле Солнца попала на
Nokia выпустит бюджетный кнопочный телефон с
Ученым удалось раскрыть тайну древнего золотого
Перуанская монахиня София благословила Анджелину
Обновленный HP Spectre 15 x360 получил 6-ядерный
Правительство РФ составит список допустимых
Ким Кардашьян рассказала, как впервые увидела
Ученые: Баньяновое дерево улучшает память и
Александр Шпрыгин резко ответил на обвинения
Разработчики Samsung обещают память UFS 3.0 в
Конспирологи: «Ануннаки взорвали Марс и хотят
Ирина Пинчук решила стать блогером
Матвиенко раскритиковала министра труда Максима
Дедушка Юлии Снигирь подтвердил, что актриса
Ученые: Бог действительно был биологическим отцом
Учитель в Екатеринбурге поставил не смотревшему
Александр Гобозов в Instagram «расчищает» дорогу
Некоторые виды динозавров умели дышать “по-птичьи”
Эксперт рассказал о возможной встрече в Париже
Экс-звезда «Дома-2» Олег Майами может стать новым
Владимир Епифанцев разводится с супругой
Виктория Боня предположила, что Пьеру Андюрану не
Ученые разгадали тайну прочности паутины Черной
Смартфон BlackBerry KEY2 с ОЗУ на 6 Гб будет
Наследница Майкла Джексона Пэрис выходит замуж за
«Ребята не жили бы вместе, если у них не было
Просмотреть все новости