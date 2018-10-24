Учитель в Екатеринбурге поставил не смотревшему “Движение вверх” ученику двойку





Как сообщают СМИ, учитель физкультуры практиковал нестандартные методы обучения. Одним из таковых был просмотр фильма. Один из учеников не справился с задачей по ряду причин, среди которых были финансовые возможности семьи. Кроме того, мальчик замкнут и необщителен, в связи с чем, просмотр фильма у друзей также не представлялся возможным. В результате молодой человек получил двойку, однако, вскоре об этом стало известно некоторым СМИ. Директор школы лично исправила оценку. Причиной необычной системы оценивания знаний назвали молодость физрука.Отметим, что фильм является одним из лидеров проката 2018 года. События, происходящие в картине, описывают победу сборной СССР в Олимпиаде по баскетболу.