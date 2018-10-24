Эксперт рассказал о возможной встрече в Париже Дональда Трампа и Вадимира Путина
Эксперт рассказал о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже. По его словам, с обеих сторон на сегодняшний день имеется понимание необходимости встречи данных глав государств, а также готовность её проведения.
Согласно заявлению Дональда Трампа, саммит Россия – США действительно возможен, и может состояться в Париже в ноябре месяце. Однако глава Соединённых Штатов уточнил, что пока ещё встречу не организовали. Григорий Ярыгин, являющийся доцентом кафедры американских исследований СПбГУ, в беседе с представителями «ПолитЭксперта» заявил, что вчерашнюю встречу помощника американского главы Джона Болтона с Владимиром Путиным можно рассматривать, как подготовку к встрече двух президентов. По мнению Григория Ярыгина, администрация президента уже готова к такого рода встрече, а также рассчитывает на положительные результаты выборов в конгресс. Вследствие этого она может состояться уже 11 ноября – через пять дней после голосования. Это говорит о том, что в США наконец нашли консенсус в отношении ведения переговоров с РФ.
Эксперт заметил, что такие встречи обусловлены также тем, что имеются проблемы вне российско-американских отношений. Речь идёт об Иране и Китае. Эти проблемы можно решить только совместными усилиями.
Согласно заявлению Дональда Трампа, саммит Россия – США действительно возможен, и может состояться в Париже в ноябре месяце. Однако глава Соединённых Штатов уточнил, что пока ещё встречу не организовали. Григорий Ярыгин, являющийся доцентом кафедры американских исследований СПбГУ, в беседе с представителями «ПолитЭксперта» заявил, что вчерашнюю встречу помощника американского главы Джона Болтона с Владимиром Путиным можно рассматривать, как подготовку к встрече двух президентов. По мнению Григория Ярыгина, администрация президента уже готова к такого рода встрече, а также рассчитывает на положительные результаты выборов в конгресс. Вследствие этого она может состояться уже 11 ноября – через пять дней после голосования. Это говорит о том, что в США наконец нашли консенсус в отношении ведения переговоров с РФ.
Эксперт заметил, что такие встречи обусловлены также тем, что имеются проблемы вне российско-американских отношений. Речь идёт об Иране и Китае. Эти проблемы можно решить только совместными усилиями.
Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:42