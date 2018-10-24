Владимир Епифанцев разводится с супругой Анастасией Веденской





Актерская чета Епифанцева и Веденской не проживают под одной крышей более трех лет. Актер наотрез отказывался подписывать бумаги о разводе, несмотря на просьбы избранницы. Однако в сентябре текущего года они нашли общий язык и урегулировали вопросы, касающиеся дальнейшего воспитания общих детей. В результате Анастасия Веденская наконец подала документы в столичный Тверской районный суд, однако по причине занятости на первое заседание (18 октября) супруги так и не появились. А это значит, что через 30 дней им нужно будет лишь забрать из суда документы, подтверждающие их официальный развод.Как призналась Анастасия Веденская она мечтает о доме в Подмосковье, однако его стоимость в 20 млн рублей она собирается оплатить с помощью ипотеки. Но затянувшийся бракоразводный процесс не позволял ей этого сделать.