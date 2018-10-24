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Виктория Боня предположила, что Пьеру Андюрану не хватает внимания прессы

Последние несколько дней публика активно обсуждает противоречивые высказывания экс-участницы телепроекта «Дом-2» Виктории Бони.

Так, сначала в беседе с популярном блогером Денчиком девушка призналась, что роман с французским миллиардером Пьером Андюраном был всего лишь пиар-ходом и что за то, что они вместе несколько раз появились перед общественностью, она получила вознаграждение в размере 500 тысяч долларов.

Виктория Боня предположила, что Пьеру Андюрану не хватает внимания прессы

Однако, после того, как мужчина отреагировал на эти слова и назвал бывшую возлюбленную «лживым и фальшивым человеком», Боня поменяла свою позицию, сообщив своим подписчикам в социальной сети Instagram о том, что речь шла вовсе не о Пьере, а ее фразу просто вырвали из контекста.

«Я никогда не комментировала свои отношения с Пьером, его имя последний раз упоминалось мной в середине лета, больше я о нем не говорила. У него, я надеюсь, хватит совести извиниться за свои слова, так как он повелся на провокацию», - объяснила Вика.

Виктория Боня предположила, что Пьеру Андюрану не хватает внимания прессы

Стоит отметить, что в комментариях к этой публикации между пользователями развернулась целая дискуссия, поучаствовать в которой решила и сама теледива.

В частности, одна из фанаток предположила, что достойный мужчина не стал бы комментировать свою личную жизнь таким образом и оскорблять женщину, в которую был влюблен, не разобравшись в ситуации самостоятельно.

Виктория Боня предположила, что Пьеру Андюрану не хватает внимания прессы

«Я с Вами согласна! Складывается ощущение, что ему не хватает внимания и он ищет как его получить, реагируя на все, принимая каждый сброд за чистую монету... я кроме хорошего о нем не сказала ни слова... В любом случае, желаю только счастья», - ответила Боня.

Судя по всему, звезда телестройки еще не знала о том, что Андюран сменил свой гнев на милость и принес ей публичные извинения, пообещав больше никогда не комментировать их отношения.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:18

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