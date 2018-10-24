Виктория Боня предположила, что Пьеру Андюрану не хватает внимания прессы

«Я никогда не комментировала свои отношения с Пьером, его имя последний раз упоминалось мной в середине лета, больше я о нем не говорила. У него, я надеюсь, хватит совести извиниться за свои слова, так как он повелся на провокацию», - объяснила Вика.

«Я с Вами согласна! Складывается ощущение, что ему не хватает внимания и он ищет как его получить, реагируя на все, принимая каждый сброд за чистую монету... я кроме хорошего о нем не сказала ни слова... В любом случае, желаю только счастья», - ответила Боня.



