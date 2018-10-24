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Ученые разгадали тайну прочности паутины Черной вдовы

Американские ученые смогли разгадать тайну прочности паутины самого опасного вида пауков на планете - Черная вдова. Результаты опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Ученые разгадали тайну прочности паутины Черной вдовы

Многие годы паутина Черной вдовы привлекала внимание научного мира, ведь она славится своей прочностью. На сегодняшний день ученые обнаружили в ней наличие желез, вырабатывающих белки с большим количеством таких аминокислот, как аланин, глицин и серин. На выходе химический состав жидкости становится похожим на шелк, который «производят» насекомые. Несмотря на простоту состава, ученым не удавалось воспроизвести подобное волокно в лаборатории. Для того чтобы понять, что именно исследователи упускают, они воспользовались электронным микроскопом и спектроскопией ядерного магнитного резонанса (его используют в МРТ). Исследования показали сложную структуру материала за счет сферических частиц, которые выстроены особым образом, а их диаметр составляет около 500 нанометров.

Данное открытие дает возможность массово производить одежду для военных, а также применить паутину в биомедицине и строительных материалах, которые будут безвредными для окружающей среды.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:13

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