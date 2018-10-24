Ученые разгадали тайну прочности паутины Черной вдовы





Многие годы паутина Черной вдовы привлекала внимание научного мира, ведь она славится своей прочностью. На сегодняшний день ученые обнаружили в ней наличие желез, вырабатывающих белки с большим количеством таких аминокислот, как аланин, глицин и серин. На выходе химический состав жидкости становится похожим на шелк, который «производят» насекомые. Несмотря на простоту состава, ученым не удавалось воспроизвести подобное волокно в лаборатории. Для того чтобы понять, что именно исследователи упускают, они воспользовались электронным микроскопом и спектроскопией ядерного магнитного резонанса (его используют в МРТ). Исследования показали сложную структуру материала за счет сферических частиц, которые выстроены особым образом, а их диаметр составляет около 500 нанометров.Данное открытие дает возможность массово производить одежду для военных, а также применить паутину в биомедицине и строительных материалах, которые будут безвредными для окружающей среды.