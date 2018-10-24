«Ребята не жили бы вместе, если у них не было любви»: Ирина Донцова довольна интимной жизнью Майи

«Если они решили выделить 3 дня для того, чтобы выспаться, то несерьёзно упрекать их в проблемах. Поверьте мне, ребята не жили бы вместе, если у них не было любви. Сейчас Майя и Леша проверили свои чувства и готовы к следующему серьезному шагу», - подчеркнула Ирина Михайловна.





Юлия Ефременкова, которая в это время находилась на Сейшелах в статусе ведущей, даже попросила у операторов сделать нарезку, дабы показать зрителям и коллективу, что у ребят действительно есть трудности в постели.Однако на Лобном месте, как Майя, так и Леша, заявили, что с интимной жизнью у них все отлично, просто занимаются «волшебством» они в основном не в ночное время, а днем, когда камеры снимают других участников.Заступиться за возлюбленных решила и Донцова-старшая. На своей странице в социальной сети Instagram она заявила, что у ребят в постели все в полном порядке.Стоит отметить, что Майя и Леша действительно готовы к серьезному шагу, ведь несколько дней назад они заявили, что их свадьба состоится на Острове любви в конце этого года, поэтому совсем скоро участники реалити-шоу официально станут мужем и женой.