«Ребята не жили бы вместе, если у них не было любви»: Ирина Донцова довольна интимной жизнью Майи
Вот уже который день подряд на Острове любви телепроекта «Дом-2» обсуждается тема интимной жизни Майи Донцовой и Алексея Купина. В одном из ночных эфиров девушка имела неосторожность пожаловаться на то, что парень не хочет заниматься с ней «волшебством», как из этого тут же раздули целую проблему.
Юлия Ефременкова, которая в это время находилась на Сейшелах в статусе ведущей, даже попросила у операторов сделать нарезку, дабы показать зрителям и коллективу, что у ребят действительно есть трудности в постели.
Однако на Лобном месте, как Майя, так и Леша, заявили, что с интимной жизнью у них все отлично, просто занимаются «волшебством» они в основном не в ночное время, а днем, когда камеры снимают других участников.
Заступиться за возлюбленных решила и Донцова-старшая. На своей странице в социальной сети Instagram она заявила, что у ребят в постели все в полном порядке.
Стоит отметить, что Майя и Леша действительно готовы к серьезному шагу, ведь несколько дней назад они заявили, что их свадьба состоится на Острове любви в конце этого года, поэтому совсем скоро участники реалити-шоу официально станут мужем и женой.
Юлия Ефременкова, которая в это время находилась на Сейшелах в статусе ведущей, даже попросила у операторов сделать нарезку, дабы показать зрителям и коллективу, что у ребят действительно есть трудности в постели.
Однако на Лобном месте, как Майя, так и Леша, заявили, что с интимной жизнью у них все отлично, просто занимаются «волшебством» они в основном не в ночное время, а днем, когда камеры снимают других участников.
Заступиться за возлюбленных решила и Донцова-старшая. На своей странице в социальной сети Instagram она заявила, что у ребят в постели все в полном порядке.
«Если они решили выделить 3 дня для того, чтобы выспаться, то несерьёзно упрекать их в проблемах. Поверьте мне, ребята не жили бы вместе, если у них не было любви. Сейчас Майя и Леша проверили свои чувства и готовы к следующему серьезному шагу», - подчеркнула Ирина Михайловна.
Стоит отметить, что Майя и Леша действительно готовы к серьезному шагу, ведь несколько дней назад они заявили, что их свадьба состоится на Острове любви в конце этого года, поэтому совсем скоро участники реалити-шоу официально станут мужем и женой.