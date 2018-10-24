Наследница Майкла Джексона Пэрис выходит замуж за музыканта Гэбриеля Гленна





Лица, приближенные к семье звезды сообщили, что родственники дочери Джексона позитивно отреагировали на такую информацию, но они волнуются за судьбу многомиллионного состояния. Они хотят, чтобы Пэрис Джексон пересмотрела решение относительно контракта.Некоторые особы предполагают, что будущий супруг жениться на ней из-за денег. Модель опровергает такие слухи, потому что ее любовь с Гленном взаимна.