Наследница Майкла Джексона Пэрис выходит замуж за музыканта Гэбриеля Гленна
Журналисты узнали, что в личной жизни единственной наследницы Майкла Джексона скоро наступят большие перемены. Пэрис выходит замуж за музыканта Гэбриеля Гленна, а также не собирается заключать с избранником брачный контракт.
Лица, приближенные к семье звезды сообщили, что родственники дочери Джексона позитивно отреагировали на такую информацию, но они волнуются за судьбу многомиллионного состояния. Они хотят, чтобы Пэрис Джексон пересмотрела решение относительно контракта.
Некоторые особы предполагают, что будущий супруг жениться на ней из-за денег. Модель опровергает такие слухи, потому что ее любовь с Гленном взаимна.
Лица, приближенные к семье звезды сообщили, что родственники дочери Джексона позитивно отреагировали на такую информацию, но они волнуются за судьбу многомиллионного состояния. Они хотят, чтобы Пэрис Джексон пересмотрела решение относительно контракта.
Некоторые особы предполагают, что будущий супруг жениться на ней из-за денег. Модель опровергает такие слухи, потому что ее любовь с Гленном взаимна.