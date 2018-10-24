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Остров Гавайского архипелага Ист-Айленд полностью затоплен в результате катаклизма

Один из островов Гавайского архипелага Ист-Айленд был полностью затоплен. Климат и экосистема Земли, по словам экспертов, подвергнется серьезным изменениям в скором времени.

Остров Гавайского архипелага Ист-Айленд полностью затоплен в результате катаклизма


Ученые утверждают, что затопление Ист-Айленда является следствием мощных приливов, которым способствовал ураган “Валака”. Остров был непригоден для проживания людей в связи с малыми размерами, однако, там обитали вымирающие тюлени-монахи. По словам специалистов, в обозримом будущем множество коралловых островов могут повторить его судьбу. Среди них Мальдивы и Сейшелы. Процесс вызван природными факторами, в связи с чем, повлиять на них не представляется возможным. Некоторые климатологи предполагают, что под угрозой затопления вскоре окажутся многие прибрежные территории, которые заселяют миллионы людей. Под угрозой приливов находится Бангкок, Хьюстон, Лаос и даже Лондон.

Несмотря на то, что затопление является постепенным процессом, эксперты убеждены, что стихийные бедствия ускоряют его. В результате подобных происшествий экосистема Земли подвергнется ощутимым изменениям в обозримом будущем.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:52

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