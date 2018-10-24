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Российские конструкторы строят первый подводный сверхдальний беспилотный аппарат

Российские конструкторы к 2020 году собираются построить первый подводный сверхдальний беспилотный аппарат. Он будет осуществлять работу в Арктике.

Российские конструкторы строят первый подводный сверхдальний беспилотный аппарат


Конструкторское нижегородское бюро «Лазурит» начало создавать уникальный подводный аппарат, который передвигается автономно, не прибегая к помощи экипажа. Разработку собираются применять на Севморпути. Эту информацию предоставил Игорь Денисов, занимающий должность начальника физико-технического отдела ФПИ. По его словам, в настоящее время идёт строительство демонстратора для черноморских испытаний, запланированных на 2020 год. Предварительным названием подводного беспилотника является «Сарма». Основой аппарата является анаэробная силовая установка, она будет экологичнее своей ядерной «сестры».

Основная сложность в проектировании данной машины - большое расстояние, требуемое для прохождения беспилотника «Сарма». Создание данной техники позволит намного облегчить труд исследователей непосредственно в условиях Арктики. Виктор Литвиненко, являющийся руководителем этого проекта, отметил, что данный аппарат должен будет проходить очень большие расстояния с высокой точностью, при этом, не всплывая на поверхность.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:43

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