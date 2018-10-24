«Глядь, опять уже не холостой»: Шнуров подтвердил новый брак стихами





Развод Сергея с Матильдой Шнуровой состоялся всего несколько месяцев назад, но 45-летний музыкант не долго горевал и вновь женился на 27-летней светской львице из Екатеринбурга Ольге Абрамовой.В последнем стихотворном опусе Шнуров признается, что «опять уже не холостой», и что ему по вкусу наступать на одни и те же грабли.Однако не только поклонники прочли стих, посвященный Абрамовой. Экс-супруга музыканта Матильда отреагировала на заявление бывшего мужа тоже стихами, призывая «никогда, ни о чем не жалеть».Напомним, что впервые Шнур и Ольга Абрамова появились на публике как пара еще 10 сентября на премии GQ. Новая избранница Сергея изучала историю искусств в столице Великобритании. До этого брака она состояла в отношениях с Русланом Фахриевым и владельцем сети магазинов «М-Видео».