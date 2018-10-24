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«Глядь, опять уже не холостой»: Шнуров подтвердил новый брак стихами

Тайная женитьба лидера рок-группы «Ленинград» Сергея Шнурова стала неожиданной новостью для многих, а опубликовав в Instagram стихотворение, посвященное новой жене, он официально признался, что снова женат.

Развод Сергея с Матильдой Шнуровой состоялся всего несколько месяцев назад, но 45-летний музыкант не долго горевал и вновь женился на 27-летней светской львице из Екатеринбурга Ольге Абрамовой.

«Глядь, опять уже не холостой»: Шнуров подтвердил новый брак стихами

В последнем стихотворном опусе Шнуров признается, что «опять уже не холостой», и что ему по вкусу наступать на одни и те же грабли.
Однако не только поклонники прочли стих, посвященный Абрамовой. Экс-супруга музыканта Матильда отреагировала на заявление бывшего мужа тоже стихами, призывая «никогда, ни о чем не жалеть».

«Глядь, опять уже не холостой»: Шнуров подтвердил новый брак стихами

Напомним, что впервые Шнур и Ольга Абрамова появились на публике как пара еще 10 сентября на премии GQ. Новая избранница Сергея изучала историю искусств в столице Великобритании. До этого брака она состояла в отношениях с Русланом Фахриевым и владельцем сети магазинов «М-Видео».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:17

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