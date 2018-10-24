Татьяна Мусульбес убедила Виктора Литвинова вернуться в Украину

«Мусульбес хочет забрать Литвинова в Украину не просто так! Витя очень красивый молодой парень, с которым захочет строить отношения каждая! Уверена, что Татьяна просто хочет обезопасить и себя и свою семью, поэтому тянет мужа в Одессу!» - написал один из телезрителей реалити-шоу «Дом-2» в Сети.

На днях Татьяна Мусульбес опубликовала в личном инста-блоге пост, в котором рассказала преданным поклонникам, что ее любимый супруг хочет, после того, как они покинут «Дом-2», жить в Москве. По словам красавицы, в ее планы не входит оставаться в России и она просто-таки мечтает вернуться в свой родной город – Одессу.А заговорила Татьяна об уходе с телепроекта и возвращении в Украину после того, как стартовал конкурс «Человек года 2018». Оказывается, что девушка очень обеспокоена поведением возлюбленного, который в последнее время стал невероятно нервным и «дерганым». Именно поэтому Мусульбес буквально мечтает побыстрее отправиться за Периметр.Как бы там ни было, но многие телезрители «Дома-2» уверены, что Татьяна Мусульбес хочет лишить Виктора Литвинова возможности выиграть недвижимость в Москве. И несмотря на то, что участница привела ряд причин, почему хочет вернуться в Украину, поклонники реалити-шоу убеждены, что девушка боится большой конкуренции, которая ее настигнет за воротами в русской столице.По мнению телезрителей «Дома-2», Татьяна Мусульбес переживает за то, что в таком большом городе, как Москва, «видного» Виктора Литвинова кто-то попытается «отобрать» у нее. Ведь девушка сама призналась у себя на страничке в Instagram, что Одесса не очень большой город, а это значит, что и конкуренцию ей мало кто сможет сложить.К слову, сам Виктор Литвинов по-прежнему никаких комментариев по поводу возвращения в Украину не давал. Именно поэтому некоторые интернет-пользователи уверены, что заявления Татьяны Мусульбес не стоит воспринимать серьезно, так как все в итоге будет решать мужчина.