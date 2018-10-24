АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 74.86 USD 65.31
Курс валют на 24.10.2018

Татьяна Мусульбес убедила Виктора Литвинова вернуться в Украину

Одна из самых эпатажных парочек реалити-шоу «Дом-2» намерена вернуться на родину.

На днях Татьяна Мусульбес опубликовала в личном инста-блоге пост, в котором рассказала преданным поклонникам, что ее любимый супруг хочет, после того, как они покинут «Дом-2», жить в Москве. По словам красавицы, в ее планы не входит оставаться в России и она просто-таки мечтает вернуться в свой родной город – Одессу.

Татьяна Мусульбес убедила Виктора Литвинова вернуться в Украину

А заговорила Татьяна об уходе с телепроекта и возвращении в Украину после того, как стартовал конкурс «Человек года 2018». Оказывается, что девушка очень обеспокоена поведением возлюбленного, который в последнее время стал невероятно нервным и «дерганым». Именно поэтому Мусульбес буквально мечтает побыстрее отправиться за Периметр.

Как бы там ни было, но многие телезрители «Дома-2» уверены, что Татьяна Мусульбес хочет лишить Виктора Литвинова возможности выиграть недвижимость в Москве. И несмотря на то, что участница привела ряд причин, почему хочет вернуться в Украину, поклонники реалити-шоу убеждены, что девушка боится большой конкуренции, которая ее настигнет за воротами в русской столице.

По мнению телезрителей «Дома-2», Татьяна Мусульбес переживает за то, что в таком большом городе, как Москва, «видного» Виктора Литвинова кто-то попытается «отобрать» у нее. Ведь девушка сама призналась у себя на страничке в Instagram, что Одесса не очень большой город, а это значит, что и конкуренцию ей мало кто сможет сложить.

Татьяна Мусульбес убедила Виктора Литвинова вернуться в Украину

«Мусульбес хочет забрать Литвинова в Украину не просто так! Витя очень красивый молодой парень, с которым захочет строить отношения каждая! Уверена, что Татьяна просто хочет обезопасить и себя и свою семью, поэтому тянет мужа в Одессу!» - написал один из телезрителей реалити-шоу «Дом-2» в Сети.

К слову, сам Виктор Литвинов по-прежнему никаких комментариев по поводу возвращения в Украину не давал. Именно поэтому некоторые интернет-пользователи уверены, что заявления Татьяны Мусульбес не стоит воспринимать серьезно, так как все в итоге будет решать мужчина.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Глядь, опять уже не холостой»: Шнуров подтвердил
Депутата Милонова возмутил бюстгальтер из ежей в
Эксперты Академии геополитических наук
Строители подняли из воды съехавший пролет
Елизавета Боярская решила сыграть роль капитана
Татьяна Мусульбес убедила Виктора Литвинова
Психологи назвали лучшие мобильные приложения для
Алла Пугачева попрощалась с осенью в Instagram
Ревизоры обнаружили в NASA недостачу важных
Певицу Зару в новом образе фанаты сравнили со
Сергей Жуков в Instagram рассказал о любви к
В Москве Роспотребнадзор нашел нарушения во всех
Пьер Андюран принес Виктории Боне публичные
Звезда «Дома-2» Екатерина Скютте перенесла
Екатерина Шпица показала в Instagram «обнаженное»
Группа компаний «АТС» презентовала двухтопливный
Известный продюсер Лина Арифулина заявила, что у
Промсвязьбанк выдал первый миллиард рублей по
Черный и серебристый оттенки лидируют среди
В Иркутске водитель автомобиля ВАЗ скончался под
Компания Toyota разработала юбилейную версию 25th
Анна Седокова опубликовала в Instagram видео с
Астрономы: Астероид Фаэтон может быть кометой
Смартфон Google Pixel 3 сможет заряжаться от
В Санкт-Петербурге водитель иномарки получил
Перед приближающимся Хэллоуином ученые
На проекте «Дом-2» пытаются собрать пары из детей
Участников «Дома-2» штрафуют за одежду черного
В Москве умер известный поэт Владимир Дагуров
В Перу археологи нашли 20 деревянных
Просмотреть все новости