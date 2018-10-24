Депутата Милонова возмутил бюстгальтер из ежей в музее Санкт-Петербурга
Депутата Государственной Думы Виталия Милонова возмутил бюстгальтер из ежей, выставленный на выставке «Вау-Мода!» в музее «Эрарта» в Санкт-Петербурге. Он попросил контролирующие органы обратить внимание на экспозицию.
Бюстгальтер из ежей создал таксидермист из Новой Зеландии Клэр Терд. Элемент нижнего белья выполнен из двух тушек особей. По словам Виталия Милонова, подобный экспонат может провоцировать жестокое отношение к животным.
В социальным сетям к депутату присоединились зоозащитники. Многие высказались о своей жалости к ежам, а Светлана Лось из организации «Право на жизнь» назвала автора работы больным человеком.
В музее «Эрарта» отметили, что Клэр Терд для своего бюстгальтера не убивал животных, а использовал тушки ежей, которых сбили автомобили. Более того, таксидермист вложил в свое творение зоозащитный смысл.
Бюстгальтер из ежей создал таксидермист из Новой Зеландии Клэр Терд. Элемент нижнего белья выполнен из двух тушек особей. По словам Виталия Милонова, подобный экспонат может провоцировать жестокое отношение к животным.
В социальным сетям к депутату присоединились зоозащитники. Многие высказались о своей жалости к ежам, а Светлана Лось из организации «Право на жизнь» назвала автора работы больным человеком.
В музее «Эрарта» отметили, что Клэр Терд для своего бюстгальтера не убивал животных, а использовал тушки ежей, которых сбили автомобили. Более того, таксидермист вложил в свое творение зоозащитный смысл.
Общество
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:13