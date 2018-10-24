Депутата Милонова возмутил бюстгальтер из ежей в музее Санкт-Петербурга





Бюстгальтер из ежей создал таксидермист из Новой Зеландии Клэр Терд. Элемент нижнего белья выполнен из двух тушек особей. По словам Виталия Милонова, подобный экспонат может провоцировать жестокое отношение к животным.В социальным сетям к депутату присоединились зоозащитники. Многие высказались о своей жалости к ежам, а Светлана Лось из организации «Право на жизнь» назвала автора работы больным человеком.В музее «Эрарта» отметили, что Клэр Терд для своего бюстгальтера не убивал животных, а использовал тушки ежей, которых сбили автомобили. Более того, таксидермист вложил в свое творение зоозащитный смысл.