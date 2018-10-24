АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 74.86 USD 65.31
Курс валют на 24.10.2018

Депутата Милонова возмутил бюстгальтер из ежей в музее Санкт-Петербурга

Депутата Государственной Думы Виталия Милонова возмутил бюстгальтер из ежей, выставленный на выставке «Вау-Мода!» в музее «Эрарта» в Санкт-Петербурге. Он попросил контролирующие органы обратить внимание на экспозицию.
Депутата Милонова возмутил бюстгальтер из ежей в музее Санкт-Петербурга


Бюстгальтер из ежей создал таксидермист из Новой Зеландии Клэр Терд. Элемент нижнего белья выполнен из двух тушек особей. По словам Виталия Милонова, подобный экспонат может провоцировать жестокое отношение к животным.

В социальным сетям к депутату присоединились зоозащитники. Многие высказались о своей жалости к ежам, а Светлана Лось из организации «Право на жизнь» назвала автора работы больным человеком.

В музее «Эрарта» отметили, что Клэр Терд для своего бюстгальтера не убивал животных, а использовал тушки ежей, которых сбили автомобили. Более того, таксидермист вложил в свое творение зоозащитный смысл.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Гобозов в Instagram «расчищает» дорогу
Некоторые виды динозавров умели дышать “по-птичьи”
Эксперт рассказал о возможной встрече в Париже
Экс-звезда «Дома-2» Олег Майами может стать новым
Владимир Епифанцев разводится с супругой
Виктория Боня предположила, что Пьеру Андюрану не
Ученые разгадали тайну прочности паутины Черной
Смартфон BlackBerry KEY2 с ОЗУ на 6 Гб будет
Наследница Майкла Джексона Пэрис выходит замуж за
«Ребята не жили бы вместе, если у них не было
Остров Гавайского архипелага Ист-Айленд полностью
Российские конструкторы строят первый подводный
Екатерина Шпица стала блондинкой на время съемок
Роман Гриценко не хочет утешать Ольгу Бузову
Ученые обнаружили редкий феномен на луне Сатурна
«Глядь, опять уже не холостой»: Шнуров подтвердил
Депутата Милонова возмутил бюстгальтер из ежей в
Эксперты Академии геополитических наук
Строители подняли из воды съехавший пролет
Елизавета Боярская решила сыграть роль капитана
Татьяна Мусульбес убедила Виктора Литвинова
Психологи назвали лучшие мобильные приложения для
Алла Пугачева попрощалась с осенью в Instagram
Ревизоры обнаружили в NASA недостачу важных
Певицу Зару в новом образе фанаты сравнили со
Сергей Жуков в Instagram рассказал о любви к
В Москве Роспотребнадзор нашел нарушения во всех
Пьер Андюран принес Виктории Боне публичные
Звезда «Дома-2» Екатерина Скютте перенесла
Екатерина Шпица показала в Instagram «обнаженное»
Просмотреть все новости