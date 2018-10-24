Ревизоры обнаружили в NASA недостачу важных исторических артефактов





Американское агентство NASA за последние десятилетия плохо занималось учетом, а также хранением артефактов, которые имеют историческую ценность. На сегодняшний день большинство из них были утрачены. Таким образом, ревизоры недосчитались специального мешка для сбора лунного грунта, лунного автомобиля, ручек управления и ряда других предметов. Данный отчёт был подготовлен офисом генерального инспектора NASA. Хотя правила обращения с такими экспонатами в последнее время усовершенствовались, многие из них были безвозвратно утеряны. Некоторые из них были присвоены бывшими сотрудниками, кому-то переданы, проданы на аукционе.Так в NASA пропал прототип лунного ровера, с помощью которого экипаж американской экспедиции осуществляли путешествия по лунной поверхности. Также была утрачена лунная сумка, в которую астронавты набирали образцы грунта. Её также продали с аукциона. Тоже самое касается джойстика, используемого в ходе миссии «Аполлон-11», редких часов, с которыми американские астронавты летали в космос. Генеральный инспектор на основе проведённой работы вынес руководству агентства некоторые рекомендации по хранению имущества.