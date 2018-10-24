Эксперты Академии геополитических наук рассказали, как гарантированно уничтожить США
Эксперты Академии геополитических наук рассказали, как гарантированно уничтожить США. Для этого необходимо нанести ядерный удар по особым с точки зрения геофизики зонам.
По словам военного специалиста Константина Сивкова, России не следует повторять ошибок СССР и гнаться за Соединенным штатами по количеству вооружения, сообщают Народные новости России. В этом плане намного целесообразнее остановиться на технологическом аспекте вооружения. На данный момент у российских ученых есть технологии, которые позволяют создавать ядерные боеприпасы калибром более 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте.
40-50 подобных боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет или сверхдальних торпед позволит нанести сокрушительный удар по особым геофизическим зонам - Йеллоустоунскому супервулкану, разломам тихоокеанского побережья и другим. Подобные удары уничтожат США, как государство и всю транснациональную элиту. Это делает ядерную войну иррациональной и сводит шансы на ее развитие к нулю. Наличие подобного вооружения должно заставить Запад сесть за стол переговоров и отменить антироссийские санкции.
Планы ядерного удара по особым зонам в США рассматривали еще во времена Советского союза. Тогда предлагалось ударить по побережью, что вызовет цунами и другие природные катаклизмы. Для полного уничтожения США необходимо было нанести удары по нескольким самым значимым городам. Учитывая, что американская армия не в состоянии отразить ядерный удар, подобная тактика действительно может привести к уничтожению Соединенных Штатов.
По словам военного специалиста Константина Сивкова, России не следует повторять ошибок СССР и гнаться за Соединенным штатами по количеству вооружения, сообщают Народные новости России. В этом плане намного целесообразнее остановиться на технологическом аспекте вооружения. На данный момент у российских ученых есть технологии, которые позволяют создавать ядерные боеприпасы калибром более 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте.
40-50 подобных боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет или сверхдальних торпед позволит нанести сокрушительный удар по особым геофизическим зонам - Йеллоустоунскому супервулкану, разломам тихоокеанского побережья и другим. Подобные удары уничтожат США, как государство и всю транснациональную элиту. Это делает ядерную войну иррациональной и сводит шансы на ее развитие к нулю. Наличие подобного вооружения должно заставить Запад сесть за стол переговоров и отменить антироссийские санкции.
Планы ядерного удара по особым зонам в США рассматривали еще во времена Советского союза. Тогда предлагалось ударить по побережью, что вызовет цунами и другие природные катаклизмы. Для полного уничтожения США необходимо было нанести удары по нескольким самым значимым городам. Учитывая, что американская армия не в состоянии отразить ядерный удар, подобная тактика действительно может привести к уничтожению Соединенных Штатов.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:08