Алла Пугачева попрощалась с осенью в Instagram
Алла Пугачева в своем блоге Instagram выложила необычное осеннее фото. Примадонна под снимком, на котором запечатлены деревья с листьями желтого цвета и чистое голубое небо, попрощалась с осенью.
Публикация и трогательный пост Аллы Борисовны очень понравился фанатам. Осеннее фото набрало в соцсети более 78 тысяч «лайков». Многие фолловеры стали цитировать строки из песен, которые поет Алла Пугачева, а также стихи об осени.
Некоторые поклонники призвали певицу не грустить, так как после холодной зимы опять наступит долгожданная весна. Множество подписчиков начали признаваться Примадонне в любви, заявляя, что она для них является огромным стимулом к жизни.
Публикация и трогательный пост Аллы Борисовны очень понравился фанатам. Осеннее фото набрало в соцсети более 78 тысяч «лайков». Многие фолловеры стали цитировать строки из песен, которые поет Алла Пугачева, а также стихи об осени.
Некоторые поклонники призвали певицу не грустить, так как после холодной зимы опять наступит долгожданная весна. Множество подписчиков начали признаваться Примадонне в любви, заявляя, что она для них является огромным стимулом к жизни.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:37