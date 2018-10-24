Алла Пугачева попрощалась с осенью в Instagram

Публикация и трогательный пост Аллы Борисовны очень понравился фанатам. Осеннее фото набрало в соцсети более 78 тысяч «лайков». Многие фолловеры стали цитировать строки из песен, которые поет Алла Пугачева, а также стихи об осени.Некоторые поклонники призвали певицу не грустить, так как после холодной зимы опять наступит долгожданная весна. Множество подписчиков начали признаваться Примадонне в любви, заявляя, что она для них является огромным стимулом к жизни.