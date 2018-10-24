Строители подняли из воды съехавший пролет Крымского моста
В информационном центре «Крымский мост» сообщили, что строители подняли из воды съехавший в октябре пролет железнодорожной части. Ввод железнодорожного моста запланирован на конце следующего года.
По данным издания «Слово и дело», до этого рабочие разрезали на пять частей металлический элемент пролета. На данный момент строители ожидают поставки новой металлоконструкции от производителей. До этого подрядчики отмечали, что инцидент со съехавшей в воду частью конструкции никак не повлияет на дату окончания реализации проекта.
По данным издания «Слово и дело», до этого рабочие разрезали на пять частей металлический элемент пролета. На данный момент строители ожидают поставки новой металлоконструкции от производителей. До этого подрядчики отмечали, что инцидент со съехавшей в воду частью конструкции никак не повлияет на дату окончания реализации проекта.
Общество
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:00