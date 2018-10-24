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Строители подняли из воды съехавший пролет Крымского моста

В информационном центре «Крымский мост» сообщили, что строители подняли из воды съехавший в октябре пролет железнодорожной части. Ввод железнодорожного моста запланирован на конце следующего года.

Строители подняли из воды съехавший пролет Крымского моста


По данным издания «Слово и дело», до этого рабочие разрезали на пять частей металлический элемент пролета. На данный момент строители ожидают поставки новой металлоконструкции от производителей. До этого подрядчики отмечали, что инцидент со съехавшей в воду частью конструкции никак не повлияет на дату окончания реализации проекта.



 
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Общество
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:00

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