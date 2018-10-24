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Психологи назвали лучшие мобильные приложения для борьбы со стрессом

Эксперты в области психологии назвали лучшие мобильные приложения для борьбы со стрессом. Специалисты составили ТОП-6 программ.

Психологи назвали лучшие мобильные приложения для борьбы со стрессом


Психологи отмечают, что окружающая действительность приводит человека к проблемам с психическим здоровьем, и самостоятельно с расстройствами он справиться не в состоянии. Одним из решений данного вопроса является использование мобильных приложений.

Приложение Mindbliss имеет уникальные алгоритмы, которые похожи на медитацию. Их необходимо последовательно выполнять на протяжении нескольких дней. Если начинать свой день с этого помощника, то стрессы уйдут из жизни человека.

Электронная библиотека Lonely Planet позволяет погрузиться в мир путешествий по Исландии, Японии и Мексике. Также существует много аналогов с русскоязычным интерфейсом.

Справиться со стрессом поможет изучение иностранных языков. Также это повысит компетенцию человека и раскроет потенциал личности.

Схожее действие наблюдается и при использовании программ, улучшающих ораторские навыки. Это не только позволит раскрыть потенциал, но и поможет продвинуться по карьерной лестнице.

При помощи Ashampoo 3D можно создавать проекты различных зданий и садовых участков в форматах 2D и 3D.

Игру Sid Meier's saga психологи рекомендуют для погружения в виртуальный мир, в котором можно построить свою цивилизацию. С пользователем будут конкурировать большое количество игроков. Использование игры отведет от беспокоящих мыслей.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:43

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