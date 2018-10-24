Певицу Зару в новом образе фанаты сравнили со Светланой Лободой

На новом снимке исполнительница песен запечатлена с ярким макияжем, в белом парике и блестящем черном обтягивающем платье. Зара спросила у подписчиков, нравится ли им ее новый образ. Многочисленные фолловеры артистки начали сравнивать ее с другой известной звездой отечественного шоу-биза - Светланой Лободой.Некоторые фанаты отметили, что Зара в новом образе потеряла свою изюминку. Пост за сутки собрал свыше 25 тысяч одобрительных лайков и более 470 комментариев от многочисленных фанатов звезды.