Звезда «Дома-2» Екатерина Скютте перенесла серьезную операцию, ей грозит слепота

«У меня перестал видеть глаз, так как там образовалась киста» - рассказала экс-участница «Дома-2» в прямом эфире.

«Врачи уповают на Господа Бога, поскольку неизвестно, как глаз себя поведет!» - подчеркнула Екатерина Скютте.

Не секрет, что после ухода из реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Скютте решила напрочь отказаться от публичной жизни и даже скрылась из поля зрения верных поклонников. И, как выяснилось, не просто так.Как стало известно, в личной жизни звезды телепроекта началась темная полоса. Правда, если ранее речь шла о невезение в отношениях с противоположным полом, то сейчас оказалось, что блондинка может и вовсе потерять зрение. Буквально несколько дней назад Екатерина Скютте перенесла тяжелую операцию на правом глазу, который сейчас, по непонятным на то причинам, перестал видеть.По словам Екатерины, операция проходила в два этапа. В ходе хирургических вмешательств медики попытались восстановить блондинке зрение и удалили кисту. Тем не менее, на данный момент никаких предсказаний по поводу того, сможет ли Скютте вновь видеть, врачи не дают. Сейчас же девушка и медики надеяться лишь на высшие силы.К слову, совсем недавно звезде реалити-шоу «Дом-2» вновь пришлось лечь под нож хирурга. Оказывается, что блондинка довольно давно начала страдать от приступов удушья и только сейчас она решилась перенести еще одну операцию. По словам Екатерины Скютте, она давно мечтала о том, чтобы вернуть себе способность свободно дышать.На сегодняшний день Катя отказалась от всех физических нагрузок и поездок за рулем своего автомобиля. Девушка даже решила вернуться в волонтерскую деятельность к «четвероногим друзьям», которые теперь ее «лечат» и дают силы верить в лучший исход событий.