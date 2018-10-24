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Звезда «Дома-2» Екатерина Скютте перенесла серьезную операцию, ей грозит слепота

Бывшая участница скандально-известного телепроекта «Дом-2» Екатерина Скютте откровенно рассказала фанатам о грозящей ей слепоте.

Не секрет, что после ухода из реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Скютте решила напрочь отказаться от публичной жизни и даже скрылась из поля зрения верных поклонников. И, как выяснилось, не просто так.

Звезда «Дома-2» Екатерина Скютте перенесла серьезную операцию, ей грозит слепота

Как стало известно, в личной жизни звезды телепроекта началась темная полоса. Правда, если ранее речь шла о невезение в отношениях с противоположным полом, то сейчас оказалось, что блондинка может и вовсе потерять зрение. Буквально несколько дней назад Екатерина Скютте перенесла тяжелую операцию на правом глазу, который сейчас, по непонятным на то причинам, перестал видеть.

«У меня перестал видеть глаз, так как там образовалась киста» - рассказала экс-участница «Дома-2» в прямом эфире.

По словам Екатерины, операция проходила в два этапа. В ходе хирургических вмешательств медики попытались восстановить блондинке зрение и удалили кисту. Тем не менее, на данный момент никаких предсказаний по поводу того, сможет ли Скютте вновь видеть, врачи не дают. Сейчас же девушка и медики надеяться лишь на высшие силы.

Звезда «Дома-2» Екатерина Скютте перенесла серьезную операцию, ей грозит слепота

«Врачи уповают на Господа Бога, поскольку неизвестно, как глаз себя поведет!» - подчеркнула Екатерина Скютте.

К слову, совсем недавно звезде реалити-шоу «Дом-2» вновь пришлось лечь под нож хирурга. Оказывается, что блондинка довольно давно начала страдать от приступов удушья и только сейчас она решилась перенести еще одну операцию. По словам Екатерины Скютте, она давно мечтала о том, чтобы вернуть себе способность свободно дышать.

На сегодняшний день Катя отказалась от всех физических нагрузок и поездок за рулем своего автомобиля. Девушка даже решила вернуться в волонтерскую деятельность к «четвероногим друзьям», которые теперь ее «лечат» и дают силы верить в лучший исход событий.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:09

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